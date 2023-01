Judista Krpálek si hubnutí kvůli změně kategorie užívá. ‚Zrychlil a doslova omládl,‘ říká trenér

Lukáš Krpálek vyhrál vše, co mohl. Slavil zlato na olympijských hrách, mistrovství světa i Evropa a to v obou netěžších hmotnostních kategoriích. Pro další olympijský cyklus chtěl novou motivaci a tu získal přestupem zpět do kategorie do 100 kilogramů. Praha 22:03 22. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek slaví vítězství ve finále. | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reauters

„Neříkám, že ty soupeře neumím porazit, ale vím, že mě to nenaplňuje tolik jako v té nižší váhové kategorii. Tam chvat střídá chvat, akce střídá akci, to je to judo, které mě vždy bavilo nejvíce,“ prozradil svou největší motivaci pro následující dva roky Lukáš Krpálek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Lukáše Krpálka po změně váhové kategorie

První zápas ho čeká už tento týden a tak se na přestup začal připravovat už před Vánoci. Změnil trénink i jídelníček a začal hubnout.

„Musím říct, že mě překvapilo, jak jsem i s touto novou motivací všechno vzal na tisíc procent zodpovědně. Vše se snažím dodržovat do puntíku a musím říct, že se cítím hrozně dobře. Snad se tak budu cítit i na závodech,“ říká Krpálek.

Ač se to normálnímu smrtelníkovi zdá neuvěřitelné, Lukáš Krpálek si hubnutí vyloženě užívá. Své o tom ví i jeho kondiční a výživový poradce Pavel Provázek.

„Pořád mi posílá fotky, co si může koupit a co nemůže. Úplně mě ohromilo, jak ho to začalo bavit a výsledky se dostavily strašně rychle,“ pochvaluje si Provázek.

Pochvaluje si Pavel Provázek. Krpálek tak dokázal shodit přes deset kilogramů na aktuální 105. Silově je na tom ale výborně a daří se mu i při tréninku techniky na tatami.

„Velice pozitivní věc je, že přestal naříkat, že s těma ‚paštikama‘ se nedá prát. Mohl by i přestat naříkat, že je starý, protože z mého pohledu Lukáš doslova omládl. Jak se uzpůsobil kondiční trénink, zrychlil, zhubnul a je více dynamický. Dozrál mu technický projev,“ vidí další pozitivní věci trenér Petr Lacina.