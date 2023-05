Náš sport se nedá dělat moc dlouho, říká judista Krpálek. Olympiáda v Paříži by měla být jeho poslední

Těsně před světovým šampionátem si judista Lukáš Krpálek prožil těžké chvíle – onemocněl, bral antibiotika, nemohl trénovat a ještě musel zhubnout skoro deset kilogramů do požadované váhy. Ani tyhle překážky ale nezastavily elitního českého sportovce v cestě na stupně vítězů – v katarském Dauhá získal stříbro. Dauhá (Katar) 12:23 15. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista Lukáš Krpálek | Foto: Tomáš Petr | Zdroj: Český rozhlas, Český rozhlas Radiožurnál

„Musím říct, že je to něco nádherného. Letos jsem se vrátil do této váhové kategorie a hned jsem vybojoval stříbro,“ říkal Radiožurnálu Lukáš Krpálek, který se znovu pere ve váze do sta kilogram.

Dál tak rozšiřuje svoji medailovou sbírku z největších judistických akcí – ať už v kategorii do 100 kilogramů, nebo v té nejtěžší. Ke dvěma olympijským zlatům, dvěma titulům mistra světa a dvěma bronzům ze šampionátů teď přidal dvaatřicetiletý reprezentant v katarském Dauhá premiérově stříbro.

„Když člověk koukne na věk, patřím k těm starším, tady jsem byl v této váhovce třetí nejstarší. Přesto se povedlo porazit ty mladé kluky, kteří získávají jednu medaili za druhou. Je to super a budu dělat maximum pro to, aby se to ještě nějakou dobu dařilo a abych se hlavně dostal na olympiádu,“ má Krpálek jasný cíl.

Teď si díky světovému šampionátu hodně bodově pomohl v olympijské kvalifikaci na hry v Paříži a může směle myslet na přímý postup, který se bude týkat 17 judistů.

„Účast na olympiádě ještě není jistá, turnajů bude ještě spousty. Nám se počítá pět nejlepších výsledků z každého roku plus kontinentální mistrovství nebo masters,“ vysvětluje.

A motivace je velká – byly by to totiž podle všeho poslední olympijské hry českého judisty.

„Ten náš sport se nedá dělat moc dlouho. Judisté většinou končí v rozmezí mezi 28 a 32 lety. Pak jsou samozřejmě výjimky, které se to snaží natáhnout, ale už to většinou nebývá na to, aby se umísťovali na předních příčkách větších turnajů,“ říká Krpálek, kterému bude v listopadu 33 let.

Speciální výjimkou je ale třeba v nejtěžší kategorii legendární Francouz Teddy Riner, který je skoro o dva roky starší než Lukáš Krpálek a který teď v Dauhá získal jedenácté zlato ze světových šampionátů.