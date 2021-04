Judista Krpálek vybojoval v Antalyi bronz, životní úspěch slaví také bronzový Klammert

Olympijský vítěz a mistr světa Lukáš Krpálek a po životním turnaji i David Klammert získali bronzovou medaili na Grand Slamu v Antalyi. Zatímco třicetiletý Krpálek přidal další cenný kov do své bohaté sbírky, o čtyři roky mladší Klammert slaví největší úspěch v kariéře. Oba potvrdili dobrou formu dva týdny před mistrovstvím Evropy v Lisabonu. Antalya (Turecko) 18:25 3. 4. 2021 (Aktualizováno: 18:38 3. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reauters

Krpálek do Grand Slamu vstupoval jako světová jednička. V semifinále supertěžké váhy neuspěl stejně jako na listopadovém mistrovství Evropy proti Tamerlanu Bašajevovi z Ruska, před čtyřmi měsíci v Praze to bylo ve čtvrtfinále.

Chuť si však spravil v duelu o bronz. Souboj nad Temurem Rachimovem z Tádžikistánu vyhrál před časovým limitem na ippon.

Klammertův životní úspěch

Klammert se dočkal životního úspěchu v 26 letech. Český reprezentant soutěžící ve váze do 90 kg v zápase o bronz zdolal v prodloužení Komronšocha Ustopirijona z Tádžikistánu. Už jednou Klammert ve světové konkurenci třetí místo obsadil, ale v roce 2018 v Tunisu to bylo na nižší Grand Prix.

Ačkoli měl proti Ustopirijonovi už dvě napomínání, ve zlatém skóre se mu povedla technika ohodnocená wazari. Prodloužení ukončil po minutě a 20 sekundách.

Klammert se tak opět přiblížil účasti na olympijských hrách v Tokiu, zatím má místo jisté. Ustopirijon předtím v pavouku vyřadil českého juniora Martina Bezděka. Ve váze do 57 kg skončila Věra Zemanová ve druhém kole, v němž nestačila na úřadující mistryni světa Kanaďanku Christu Deguchiovou.

Ve stejné fázi vypadl při své premiéře v elitním seriálu dorostenecký mistr světa Adam Kopecký (do 81 kg), v „třiasedmdesátce“ vyřadil Jana Svobodu olympijský vítěz z Ria Ital Fabio Basile.

Pro elitní české judisty byl Grand Slam v Antalyi nejen šancí na body do olympijského žebříčku, ale i přípravou na ME, které se bude v Lisabonu konat od 16. do 18. dubna. K reprezentaci se nyní připojí David Pulkrábek a Jaromír Musil, kteří v Turecku nestartovali z důvodu tréninkového výpadku po prodělané nemoci covid-19.