‚Cítil jsem se celý turnaj hrozně špatně.‘ Judista Krpálek odjíždí z Evropských her bez medaile

Judista Lukáš Krpálek na Evropských hrách v Minsku medaili nezískal. Olympijský vítěz z Ria prohrál ve třetím kole s Rusem Tasojevem, přes následné opravy se sice dostal do boje o třetí místo, ale v něm nestačil na Nizozemce Grola. Krpálek tak v Bělorusku obsadil konečné páté místo. Minsk 19:37 24. 6. 2019

„Pro mě byl celý ten turnaj hodně náročný. Cítil jsem se od prvního zápasu hrozně špatně. Na zemi, v postoji jsem hrozně ztrácel, nemohl jsem se vytrhnout, nemohl jsem se chytit, natož nastoupit,“ okomentoval svůj výkon Radiožurnálu bezprostředně po zápase Lukáš Krpálek.

Největší hvězda české výpravy Krpálek zahájil turnaj, který je pro judisty zároveň evropským šampionátem, hladkým vítězstvím nad Ukrajincem Andrijem Kolesnykem, ve čtvrtfinále ale prohrál s Rusem Inalem Tasojevem na wazari. V tu chvíli bylo jasné, že druhé místo z premiéry Evropských her v Baku 2015 nevylepší, na medailové stupně se nicméně ještě propracovat mohl.

V prvním kole oprav se Krpálek za dvě minuty vypořádal s Royem Meyerem z Nizozemska a v duelu o bronz nastoupil proti jeho krajanu Grolovi, který ho před čtyřmi lety nepustil k evropskému triumfu v nižší kategorii do 100 kg.

Ani tentokrát český judista neuspěl. Grol nejprve získal wazari a půl minuty před limitem rozhodl chvatem na ipon. „Páté místo je samozřejmě pěkné, ale když přijede člověk z posledního turnaje jako vítěz, tak chce medaili,“ řekl zklamaný zápasník.

Krpálka přišla přímo na místo podpořit početná skupina českých sportovců. „O to mě to mrzí víc. Vím, že tady byla spousta lidí a ti chtěli vidět medaili. Byli slyšet, to člověk určitě nakopne, ale dneska to bohužel nedopadlo,“ dodal Krpálek, který patřil k největším medailovým nadějím české výpravy na Evropských hrách.