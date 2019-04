Medaile z Turecka. Judista Krpálek vybojoval na Grand Prix v Antalyi bronz

Druhý muž světového žebříčku a nejvýše nasazený judista turnaje Krpálek poraziil na úvod turecké Grand Prix Bulhara Ivajla Dimitrova. Český reprezentant po úspěšném chvatu dokonal svůj tradiční ipon v boji na tatami.

Ve druhém kole měl olympijský vítěz z Ria daleko více problémů s Bělorusem Vladislavem Těrpického, kterého udolal až v nastavení. Ve čtvrtfinále ale přišla porážka, kdy Krpálka po třech napomenutích vyřadil Rumun Vladuta Simionescu.

Judista Krpálek si za úspěchy vysloužil delší pauzu, během ní bude nabírat sílu a váhu Číst článek

Český judista si ale spravil chuť v opravách proti svému rivalovi Rusu Inalu Tasojevovi, kterého v prodloužení udržel na zádech a oplatil mu porážku z finále říjnového Grand Slamu z Abú Zabí, kde mu podlehl po pouhých pěti sekundách.

I v boji o bronz byl Krpálek aktivní, záhy byl také napomínán, poté ovšem přišly v krátkém rozestupu dva povedené chvaty, které znamenaly jasné vítězství nad Ušangim Kokairim z Ázerbájdžánu, který na loňském mistrovství světa vybojoval stříbro.

Na startu nakonec nebyl avizovaný Teddy Rinner z Francie. Vítězem nejtěžší váhy se stal Roy Meyer z Nizozemska.

Krpálek se pral o medaili jako jediný z osmi českých reprezentantů. David Pulkrábek (do 60 kg), Pavel Petřikov (do 66 kg), Jaromír Musil (do 81 kg) a Eva Matějčková (do 78 kg) vyhráli jeden zápas, Ivan Petr (do 81 kg), Michal Horák (do 100 kg) a Věra Zemanová (do 57 kg) zůstali v Turecku bez vítězství.