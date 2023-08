Krpálka čeká na úvod Grand Prix v Záhřebu o 60 kilogramů těžší soupeř. ‚Chci dobrý výsledek,‘ říká

Po neúspěchu na Masters si chce judista Lukáš Krpálek spravit chuť na Grand Prix v Záhřebu. Tentokrát se ale rozhodl sbírat body do olympijského žebříčku v hmotnostní kategorii nad 100 kilogramů. V prvním kole narazí na Vlada Simunescu, který váží 170 kilogramů. Záhřeb 9:46 19. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek na mistrovství světa v Dauhá | Zdroj: Profimedia

„Před dvěma týdny jsem startoval v nižší váhové kategorii a v takhle krátké době není dobré dvakrát shazovat. Proto teď budu v kategorii nad 100 kilogramů,“ vysvětluje pro Radiožurnál Sport Lukáš Krpálek, který měl navíc před 14 dny v Budapešti těžký shoz, kdy musel zhubnout za týden devět kilogramů a poslední tři dokázal shodit jen s vypětím všech sil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Lukáše Krpálka před Grand Prix v Záhřebu

To se nakonec projevilo i na jeho výkonu na Masters. I proto si tentokrát vybral kategorii, do které hubnout nemusí. Navíc stále platí to, co vyhlásil před startem olympijské kvalifikace, že se na hry v Paříži chce kvalifikovat v obou nejtěžších vahách a až pak si vybrat, ve které bude nakonec startovat. Jenže pendlování mezi kategoriemi sebou nese i rizika.

Nejtěžší zápasník turnaje

„Už v prvním kole mi los úplně nepřál. Potkám nejtěžšího zápasníka tohohle turnaje Rumuna Simonescu. Mám ale obrovskou chuť ho porazit a spravit si chuť po Masters,“ řekl.

Lukáš Krpálek má aktuálně něco málo přes 110 kilogramů a Rumun Vladut Simonescu váží přes 170. Udělat chvat s člověkem o 60 kilogramů těžším nebude jednoduché ani pro dvojnásobného olympijského vítěze. Možná i proto si český judista neklade pro turnaj nijak vysoké cíle.

„Beru to tréninkově a jako přípravu na podzim, kdy přijdou pro mě důležitější turnaje. Samozřejmě tady ale chci nechat všechno a odjíždět s nějakým dobrým výsledkem,“ slibuje už tradičně Krpálek.

Vítězství v Záhřebu by mu do olympijské kvalifikace přidalo 700 bodů a posunul by se v žebříčku zhruba na 10. místo. První souboj ho čeká s Rumunem Simonescem v neděli kolem 11 hodiny. O body do olympijské kvalifikace bude bojovat i David Klammert v hmotnostní kategorii do 90 kilogramů.