Judista Lukáš Krpálek se těší na Vánoce s rodinou. Klasický, nezdravý salát ale bude muset oželet

Judista Lukáš Krpálek se každý rok těší na Vánoce mimo jiné i proto, že oproti jiným ročním obdobím může alespoň na chvíli porušit životosprávu a dopřát si třeba řízek s bramborovým salátem. Letos ale bude muset, olympijský vítěz z Ria, podobné lahůdky kvůli viróze a střevním potížím zřejmě oželet. Jednu oblíbenou činnost si ale nejspíš ani přes zdravotní hendikep neodpustí. Ještě před Štědrým dnem totiž možná vyrazí ulovit kapra.

„Ještě přemýšlím o tom, že bych vyrazil na ryby, protože čas na to stále je a šance taky. Je možné, že ještě přes víkend vyrazím a pokusím se o to,“ zvažuje Lukáš Krpálek. Český judista je totiž vášnivý rybář, a tak by rád využil předvánočního volna k tomu, aby mohl vyrazit k vodě a ke štědrovečerní večeři přinesl kapra vlastnoručně uloveného.

Jenže i když se to olympijskému vítězi z Ria povede, tak si sám na pořádné porci smažené ryby se salátem nejspíš nepochutná. Tedy možná ano, ale na jejich dietnější verzi. „Já si myslím, že salát si dáme, ale nebude to ten správný, nezdravý s majonézou, který by měl na Vánoce být. Bude trošku zdravější a nebude ho tolik, kolik bych ho normálně spořádal. Budu muset trošičku držet dietu,“ zmiňuje Krpálek dietu kvůli prodělané viróze a střevním potížím.

Dieta, kterou bude muset Lukáš Krpálek držet přes letošní Vánoce, mrzí českého judistu dvojnásob. Jednak by totiž kvůli závodění potřeboval spíš váhu přibírat než ji ztrácet. A navíc nejspíš bude muset oželet maminčin vyhlášený řízek se salátem, na který se vždy na Boží hod obzvlášť těší.

„Musím říct, že jsem se strašně těšil na Vánoce, protože zbožňuji, když si vždycky pětadvacátého dáme bramborový salát s řízkem. Kór, když přijedu k mojí mamče, která dělá bramborový salát opravdu nejlepší, tak na to jsem se hrozně těšil,“ popisuje na Radiožurnálu Krpálek

I přes nucenou dietu se ovšem Lukáš Krpálek na svátky těší. Především na to, jak si je užije s manželkou a dvěma dětmi Antonínem a Marianou. „Bylo hrozně pěkné, když jsem vzal Tondu do auta a jeli jsme vybrat stromeček. Vybrali jsme ho, naložili do auta, přivezli, venku jsme ho ořezali… Bylo krásné, jak mi i pomáhal. Vždycky jsem mu řekl, ať mi něco podá a on mi to přinesl. Pak jsme společně zdobili, tak to bylo pěkné, že i on to už vnímá tak, že přijde Ježíšek. A vždycky, když dělal něco špatně, tak jsem mu říkal, že to musí dělat pořádně, aby ten stromeček byl hezký, protože jinak Ježíšek nepřijde, tak bylo pěkné, jak se snažil. Myslím, že se nám to povedlo a celkově si myslím, že si Vánoce užijeme, a že budeme konečně jezdit po rodinách. Podíváme se zase za rodinou, kde jsem dlouho nebyl,“ těší se na Vánoce s rodinou olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek.