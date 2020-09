‚Stoprocentně bych do toho šel.‘ Krpálek rozhodně chce startovat na domácím mistrovství Evropy v judu

V období od 8. do 10. listopadu má v Praze proběhnout už dvakrát odložené mistrovství Evropy v judu. Pořadatelé stále z akcí počítají, ale zatím neví, za jakých podmínek by se konala. Ani největší česká hvězda, olympijský vítěz Lukáš Krpálek, si nechce připustit, že by se nemohl poprvé v kariéře prát před domácím publikem na velké akci. Praha 15:53 5. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek na světovém šampionátu. | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

„Samozřejmě se snažíme směrem k Evropě maximálně připravovat a všichni doufáme, že proběhne. Nikdo z nás si nepřipouští, že by to neproběhlo, ale může se stát, že nám týden předtím řeknou, že šampionát neproběhne a víceméně si pak řekneme, že jsme se připravovali zbytečně,“ říká Lukáš Krpálek, který se už devět měsíců jen připravuje.

Judistická sezona skončila v prosinci minulého roku, a když už měla začít nová, zastavila ji v březnu koronavirová pandemie. Od té doby se mezinárodní soutěže ještě nekonaly a nikdo neví, kdy se poprvé světové turnaje uskuteční.

„Co jsem slyšel vyjádření Mezinárodní judistická federace, tak ti dokonce chtějí, aby proběhly grandslamy v říjnu v Budapešti a v prosinci v Japonsku. Já si ale nedokážu představit, jak by takové turnaje mohly proběhnout. Jde o turnaje olympijské kvalifikace, takže musí mít všechny země možnost zúčastnit se, což se mi moc nezdá,“ pochybuje český judista.

Pokud se turnaj alespoň v Budapešti opravdu v říjnu uskuteční, pak na něm bude chtít Krpálek určitě startovat. Stát se ale může i to, že se až do začátku listopadu, tedy do termínu konání mistrovství Evropy, nikde prát nebude. Prostě nebudou turnaje.

Rok bez závodů

Pro Lukáše by to znamenalo, že by na tatami stál poprvé takřka po roce a hned na šampionátu, na který tak dlouho čekal. Ani v tom případě by ale svou účast neodřekl.

„Stoprocentně bych do toho šel, i kdybych nevěděl, jak na tom budu. V posledních čtyřech pěti měsících se cítím opravdu dobře a výkonnostně jsem šel nahoru. Stoprocentně bych do toho šel, i kdyby to měl být můj první závod. Tím, že by to bylo doma, budu mít obrovskou motivaci. Půjdu po medaili,“ dodává odhodlaně Lukáš Krpálek.

Definitivní rozhodnutí, zda se šampionát uskuteční, a když ano, tak za jakých podmínek, musí pořadatelé oznámit do konce října.