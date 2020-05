‚Za celou kariéru jsem tak dlouhé volno neměl.' Judisté se možná vrátí k zápasu po roční pauze

„Myslím si, že za celou svoji kariéru jsem takhle dlouhé volno neměl. I když jsem byl zraněný, třeba když jsem byl po operaci s kolenem, tak v týmu nebyl maximálně čtrnáct dní,“ vzpomíná Lukáš Krpálek.

Tentokrát se český judista vrátil do kimona po dvou měsících a je potřeba naplánovat přípravu k nejbližším závodům. Jenže zatím nikdo neví, kdy se ten první uskuteční.

Olympijský vítěz oprášil staré řemeslo. ‚Jsem vyučený truhlář,‘ prozradil Krpálek a pustil se do díla Číst článek

„Spočítal jsem, že pokud proběhne odložené mistrovství Evropy opravdu v listopadu, tak do té doby máme šest měsíců, což je ideální přípravný blok. Budu se ho snažit naplánovat k tomuto turnaji, aby, pokud bude všechno v pořádku, pokud nepřijde nějaká druhá vlna koronaviru a bude se moci v Evropě cestovat a sportovat, tak abychom byli dobře připravení,“ upíná trenér Petr Lacina své plány k domácímu mistrovství Evropy.

To se mělo původně konat v květnu, pak bylo přeloženo na červen a aktuálně je plánováno na 8. až 10. listopadu. Lukáš Krpálek chce před svými fanoušky uspět, ale vůbec nedokáže odhadnout, co s ním udělá tréninkový výpadek v době pandemie.

„Doufám, že až naskočím do závodů, tak, že to nebude tak velký šok. Bude samozřejmě nepříjemné nastoupit zase na žíněnku. Stejně tak budu mít chuť po vítězství, ale vyhrát po takové době bude těžké,“ uvědomuje si český judista.

Pro představu, naposledy se Krpálek pral na prosincovém masters v Číně a může se stát, že se k závodům vrátí právě až mistrovství Evropy v Praze. „Byl by to skoro rok od posledního závodu, což je samozřejmě dlouhá doba, ale pro mě je evropský šampionát tak obrovskou motivací, že pro to udělám všechno. Byl by to pro mě vrchol celé sezony, taková odměna. Věděl bych, že se můžu na Evropu připravit. Rozhodně by to bylo v tomto roce pro mě to nejvíc,“ říká dvojnásobný mistr světa a olympijský vítěz Lukáš Krpálek.