Krpálek se chystá na první mistrovství světa v nejtěžší váhové kategorii, mezi soupeři bude ale nejlehčí

„Motivuje mě, že už jsem tam jednu medaili udělal na Evropských hrách. Pro mě to byla nádherná soutěž. Bohužel ve finále jsem prohrál, takže jsem odjížděl se stříbrem. I tak to byl pro mě obrovský úspěch,“ ohlíží se Lukáš Krpálek za tři roky starým úspěchem.

I teď čeká českou judistickou jedničku premiéra. Po olympijském triumfu v Riu totiž přešel do vyšší hmotnostní kategorie a ve váze nad sto kilogramů se vůbec poprvé bude prát na světovém šampionátu. Loňský totiž musel vynechat kvůli zranění.

„Budu poprvé na mistrovství světa startovat v těžké váze. Se spoustu soupeřů už jsem se potkal, vím, jak se perou, jak se s nimi mám prát já. Určitě nejdu do ničeho nového. Přece jenom to mistrovství světa je to něco jiného,“ uvědomuje si český judista.

„Myslím si, že jsem stoprocentně zdravý, což je pro mě důležité. Doufám, že to i tak na té žíněnce bude vypadat, že mi to půjde, že příprava stála za to a že jsme v ní nechali to, co bylo potřeba,“ těší Krpálka.

Dlouhá a vydatná příprava by měla Lukášovi přinést kýžený úspěch, kterým je podle slov rodáka z Jihlavy medaile. Oproti loňsku už Krpálek tolik neřeší svou hmotnost.

'Připadám si jako tintítko'

Tehdy měl až 119 kilogramů, sílu měl, ale nestačil v zápasech s dechem. Teď má 111, sílu sice trochu ztratil, ale cítí se velmi dobře. Jen bude mezi obry v kimonu zdaleka nejlehčí.

„Na to, že jsem nejlehčí, jsem si za poslední dva roky zvykl. Pro mě je vždycky hrozné přijít na vážení, protože když se vážíme jenom v trenkách, tak všichni mají pupky, já jsem takové tintítko. Je mi pak blbé mezi ně chodit,“ popisuje s úsměvem Krpálek.

„Dá se s nimi zápasit. Je to náročné první dvě minuty, kdy jsou ještě plní síly, ale potom když jim ta kondice odejde, tak je to něco jiného. Pak se s nimi dá prát. V tu chvíli teprve přicházím na řadu já a můžu uspět,“ dodává olympijský vítěz z Ria.

Šampionát začne v Baku ve středu losováním a pak se každý den bude prát minimálně jeden z českých judistů. Krpálek půjde na tatami jako poslední z nich 26. září.