'119 kilo už jsem na sobě cítil,' uznává Krpálek. V těžší kategorii sílí a těší se na Rinera

V hmotnostní kategorii do sta kilogramů vyhrál Lukáš Krpálek olympijské hry, mistrovství světa i evropský šampionát. Novou výzvu našel historicky nejúspěšnější český judista ve vyšší váze - už rok se snaží prorazit v kategorii nad sto kilogramů. V ní se v neděli představí i českým fanouškům na Evropském poháru v Praze. Praha 13:34 3. března 2018

„Měl jsem nejvíc 119 kilogramů, ale to už jsem na sobě cítil, že to není ono. Je důležité jít s tou váhou nahoru postupně a zbytečně to nehrotit. Mně se furt ta váha pohybuje kolem 115 kilo. S těmihle kily se cítím nejlíp,“ vysvětluje Radiožurnálu Krpálek.

Od vítězné olympiády v Riu přibral jen pár kilogramů, protože do své předchozí hmotnostní kategorie před každým turnajem shazoval. To už teď sice nemusí, ale zato se mnohem víc věnuje silovému tréninku.

„Když si vezmu ty ‚stovky,‘ se kterými jsem se prával, tak je najednou hrozně převyšuju a v rukách si s nimi dělám, co chci. Ale furt je to málo, ve váze nad sto kilo jsem pořád jedním z těch slabších,“ říká.

Přestoupit do vyšší kategorie se Krpálek rozhodl po olympijských hrách v roce 2016. Ve váze do sta kilogramů vyhrál všechny důležité tituly a stal se historicky nejúspěšnějším českým judistou.

V kategorii nad sto kilogramů přitom válí Teddy Riner, fenomenální Francouz, který naposledy prohrál v roce 2010. „Vím, že se všichni těší, až my dva se spolu utkáme,“ uznává Krpálek.

Francouzský fenomén souboj odkládá

Na souboj dvou velkých šampionů však zatím nedošlo. Riner si totiž turnaje pečlivě vybírá a každý rok jich objede jen pár, a to zpravidla ty největší. Krpálkovi oddalování vzájemného zápasu nevadí, i když se na něj zároveň těší.

„Vím, že ještě mám rezervy, abych byl lepší. Čím později to bude, tím to pro mě bude lepší. Rozhodně se těším, až spolu půjdeme. Já vím moc dobře, že je to jeden z nejlepších judistů. Desetinásobný mistr světa, který osm let neprohrál. Porazit ho bude těžké, ale chci to zkusit,“ říká český olympijský vítěz.

Krpálek zatím ve své nové váze zvládl vybojovat třeba třetí místo na mistrovství Evropy. Další úspěch bude chtít přidat v neděli. Riner u toho sice nebude, ale čeští fanoušci můžou. Krpálek totiž bude v pražské hale Sparty na Podvinném mlýně zápasit na Evropském poháru.

Tento turnaj už v kategorii nad sto kilogramů jednou vyhrál, když si chtěl v roce 2014 vyšší váhu jenom vyzkoušet pro zpestření.