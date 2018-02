'Vždycky mě bavilo prát se doma.' Krpálek se poprvé od triumfu v Riu představí v Česku

Lukáš Krpálek vyhrál olympijské zlato jako první český judista v historii a od triumfu v Londýně v létě 2016 Krpálek nikdy nezápasil v Česku. V neděli to změní - na European Open v Praze bude obhajovat vítězství z roku 2016.

Krpálek byl v Paříži na prvním letošním podniku bronzový. Musil překvapil pátým místem Číst článek

„Jsem rád, že se tady můžu po dlouhé době ukázat, vždycky mě hrozně bavilo se prát doma. Když jsem viděl, kolik přijelo lidí, bylo to něco nádherného. Mě i všechny závodníky to žene dopředu. Budu se snažit do toho dát maximum a vybojovat nejlepší výsledek,“ slibuje na Radiožurnálu Lukáš Krpálek.

V Praze se představí jiný Krpálek než před dvěma lety. Třeba tím, že se snaží prorazit ve vyšší hmotnostní kategorii nad sto kilogramů. V té zatím zvládl vybojovat bronz na mistrovství Evropy nebo na nedávném prestižním Grand Slamu v Paříži.

„Pořád se tam cítím jako nováček. Je to náročné, člověk byl zvyklý prát se s nějakými lidmi a najednou se pere o padesát nebo šedesát kilo těžšími,“ srovnává.

Pražský turnaj je pro Krpálka posledním před dubnovým mistrovstvím Evropy v Tel Avivu. I tam bude mít olympijský šampion vysoké ambice. „Určitě tam budu odjíždět s tím, že medaili bych chtěl,“ plánuje.

European Open začíná v pražské sportovní hale Sparty na Podvinném mlýně v sobotu. To se na tatami představí například obhájce zlata Pavel Petřikov v kategorii do 60 kilogramů.

V neděli budou na programu vyšší váhy. Kromě Krpálka budou zápasit třeba David Klammert v hmotnosti do devadesáti kilogramů nebo Jaromír Musil ve váze do 81 kilogramů. Vstupné je volné.