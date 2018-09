Lukáš Krpálek: Judo byl nejlepší omyl v mém životě

Narodil se v Jihlavě a tam také začínal s judem. Zatímco ještě před pár lety znali jeho jméno asi jen příznivci tohoto sportu, po olympijských hrách v Riu v roce 2016, kde získal zlatou medaili, ho zná bez nadsázky celý svět. Do studia Regina DAB Praha před týdnem přišel Lukáš Krpálek. Praha 18:34 27. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český judista Lukáš Krpálek | Foto: Jana Kudláčková | Zdroj: Regina DAB Praha

„Já myslím, že rodiče si se mnou a s bráchou hodně užili. Byli jsme hodně živé děti. Dostal jsem i dvojku s chování,“ zavzpomínal na své dětství olympijský vítěz.

Hodně času jako dítě trávil také v lese, kde o prázdninách brigádničil, ale hlavně pilně trénoval judo. Začal ve svých šesti letech a vlastně omylem. Strýc chtěl totiž oba bratry přehlásit na karate a jednoduše se spletl.

„Když jsme to zjistili, tak už jsme u toho chtěli zůstat. Líbilo se nám to a myslím, že tento omyl byl nejlepší omyl v mém životě.“

V pořadu Až na dřeň nebyla řeč jen o minulosti, ale také třeba o tom, jaký je Lukáš Krpálek táta. Krátce před natáčením pořadu se mu totiž narodila dcera. On chtěl být za každou cenu u porodu obou svých dětí, přičemž ten druhý pro něj vůbec nebyl jednoduchý. Měl vysoké horečky a na sál ho pustili jen za zvláštních opatření.

„Když vidíte, jak se rodí život, je to něco nádherného. I slzu jsem uronil,“ vyprávěl dojatě usměvavý svalovec. Kromě vlastních dvou dětí má olympijský vítěz ještě jedno adoptované na dálku. Malému Felixovi z Nové Guiney je 11 a manželé Krpálkovi ho podporují už řadu let.

Do zápasu musí podle Lukáše Krpálka jít člověk plně koncentrovaný, jak se do hry dostanou emoce, je zle. I s tím má judista své zkušenosti. V soukromí se prý ale nepere. Všechno se totiž podle něj dá vyřešit jinak než rvačkou.

Proč se při své první cestě do Japonska živil ve fastfoodech, jak mu o pár let později „chutnala“ popularita a co chce dělat po skončení profesionální kariéry? I o tom byla v pořadu Až na dřeň řeč.

Text vznikl pro web Regina DAB Praha.