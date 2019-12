Odměna za celý rok, raduje se Krpálek z vítězství ve Sportovci roku a těší se na dlouhou dovolenou

„Byla pro mě obrovská motivace získat tady medaili, protože to bylo právě tady v Budokanu, kde byla olympiáda v roce 1964 a kde bude za rok. Mám obrovskou radost, těžko se to teď popisuje,“ říkal Radiožurnálu Lukáš Krpálek na konci srpna v hale Budokan v doprovodu trenéra Petra Laciny.

V Tokiu porazil ve finále mistrovství světa domácího Harasawu a získal svůj druhý titul světového šampiona, ale zároveň první v hmotnostní kategorii nad sto kilogramů. Později se stal lídrem světového žebříčku, a je tak prvním judistou, který se stal jedničkou ve dvou hmotnostních kategoriích. Teď dostal Krpálek za skvělou sezonu ještě jedno ocenění.

„Je to něco nádherného. Je to odměna za celý ten rok, který byl hrozně náročný. Určitě mě to bude zase motivovat k dalšímu roku snažit se vyhrávat i nadále. Je něco nádherného, když člověk dostane takové ocenění. Naše země má tolik skvělých sportovců, takže jsem rád, že to vyšlo na mě,“ usmíval se Krpálek po vyhlášení ankety Sportovec roku.

Vánoce v zahraničí

Teď čeká Krpálka zasloužená dlouhá dovolená, už v neděli totiž odlétá s rodinou do Thajska. Tradiční štědrovečerní oslavy si tak přesune ze 24. prosince už na sobotu.

„Budou to úplně jiné Vánoce, bude to poprvé, co je budu trávit takhle v zahraničí. Budeme mít bramborový salát, budeme mít kapra. Cukroví už je skoro snědené,“ říkal Krpálek, který během roku nemá na rodinu čas, a tak si chce teď všechno vynahradit.

„Teď budeme 16 dní spolu. Věřím, že si pořádně odpočinu a naberu sílu na příští rok, abych zase sbíral medaile, protože to pro bude zase hrozně důležité,“ dodal Krpálek.

Důležitého to bude, vždyť Lukáše Krpálka čeká nejen evropský šampionát před domácím publikem, ale hlavně olympijský turnaj v Tokiu, kde bude patřit mezi největší české medailové naděje.