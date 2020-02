Krpálkova drsná příprava na olympiádu. ‚Mám toho plné brejle,‘ říká o kempu ve Francii

Už za pět měsíců bude Lukáš Krpálek bojovat v Tokiu o další olympijskou medaili. Český judista se teď snaží nabrat kondici na tréninkovém kempu v Paříži. A soupeřů tam má dostatek. V jednu chvíli se na žíněnce sejde až tři sta judistů najednou. Paříž 18:28 11. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek | Foto: Radiožurnál

Chtěl by si odpočinout, ale při tréninku ho soupeři stále vyzývají k dalšímu boji. A Lukáš Krpálek výzvy neodmítá.

Tréninkový zápas totiž nekončí vítězným chvatem, ale pokračuje se dál, než uběhnou čtyři minuty. Začíná se bojem na zemi a po zhruba půlhodině následuje série bojů v postoji.

„To je to, co dělá Krpálka, Krpálkem. On je schopen vše absolvovat, on to prostě vydrží,“ chválí českého olympijského šampiona z Ria reprezentační kouč Petr Lacina.

„Musím říct, že pro začátek je to hodně náročné. Mám toho plné brejle,“ prohlásil unavený Krpálek po náročném tréninku.

Po takovém martyriu si ale devětadvacetiletý rodák z Jihlavy moc dlouho neodpočinul. Po třech hodinách se totiž vrátil zpět do tělocvičny, aby na žíněnkách odtrénoval druhou fázi.