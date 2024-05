Krpálek zůstává u kategorie nad 100 kg. ‚Sundávat 15 kilo dolů je absolutní nesmysl,‘ říká obhájce zlata

Hubnutí už nebude, judista Lukáš Krpálek bude startovat na mistrovství světa i na olympijských hrách v nejtěžší kategorii nad 100 kilogramů. Oznámil to před šampionátem, na kterém ho čekají v Abú Zabí souboje příští týden. Praha 10:52 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista Lukáš Krpálek se rozhodl na LOH 2024 v Paříži obhajovat zlatou medaili v kategorii na 100 kg | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Rozhodla to za mě vlastně váha,“ směje se Krpálek. Zatímco v minulosti shazoval jen 7-8 kilogramů, teď musel dávat dolů 15, a to už nechce.

„Vím, že to není úplně zdravé. A nechci v tomhle podporovat mladé sportovce, aby hubli nějaké extrémy, což já už jsem potom extrémy hubnul. Samozřejmě je to hloupost, sundávat nějakých 15 kilo dolů je absolutní nesmysl,“ přibližuje judista důvody rozhodnutí.

To podle Krpálkových slov padlo víceméně už loni po Masters v Budapešti, které nedopadlo dobře i kvůli náročnému shazování. Dvojnásobný olympijský vítěz se tak koncentruje už jen na nejtěžší váhovou kategorii nad 100 kilogramů, ze které si odvezl zlato z minulých Her v Tokiu.

Trenér Petr Lacina chválil elitního českého reprezentanta za kemp v Japonsku a v legraci říkal, že starý Krpálek se pral jako mladý. A 33letý judista se označení starý vlastně nebrání.

„Ona už je to pravda. Mezi těmi judisty patřím k těm starším a uvědomuji si to. Že ta mladá léta, kdy jsem vyváděl na té žíněnce, i při těch trénincích jsem mohl odejít absolutní nesmysly. Vím, že už to není úplně tak jednoduché,“ přiznává.

A tak přistupuje Krpálek v tréninku k některým věcem trochu jinak, než za mlada. Například k protahování a různým cvičením, víc pečuje o tělo. A sám přiznává, že takhle to mělo být celou kariéru.

„Na druhou stranu se musím přiznat, že jsem nikdy nebyl ten sportovec, který se protahoval. Já jsme měl vždycky rád to, že přijdu na trénink a jdu se okamžitě rvát nebo cvičit. A ne věnovat půl hodiny rozcvičce a po tréninku půl hodiny nějakému cvičení, to jsem nikdy nebyl. Ale vím, že je to důležité, a proto teď, na stará kolena, se snažím k tomu tělu chovat trošičku slušněji,“ říká Krpálek.

A zatím to vychází, poráží i mnohem mladší judisty. Pokusí se uspět i příští týden na mistrovství světa v Abú Zabí, které je ale hlavně prověrkou před letními olympijskými hrami v Paříži.