‚Peru se hlavně s klukama.‘ Judistka Paulusová trénuje na ženské mistrovství světa netradičně s muži

Kromě Lukáše Krpálka mezi muži se na světovém šampionátu představí v nejtěžší hmotnostní kategorii i Markéta Paulusová v ženách. Hned v prvním kole narazí na Rochele Nuňesovou – Portugalku, která je sice menší než česká judistka, ale za to o víc než 30 kilogramů těžší. Taškent 15:56 11. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká judistka Markéta Paulusová | Zdroj: Czechjudo.cz

„Ona má hlavně hroznou sílu, takže určitě s ní chodit více do pohybu, nestát s ní na místě. A práce s ní do pravý strany,“ vysvětluje Markéta Paulusová recept na její soupeřku pro první kolo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si jak se judistka Markéta Paulusová těší na mistrovství světa

Problém je, že v závěrečné přípravě neměla česká judistka možnost zkusit si tuhle taktiku s nějakou sparingpartnerkou.

„My jsme to trénovali na Folimance s klukama, kteří mi udělali sparing a kteří se toho dobře ujmuli a nahráli mi situace, který ona dělá. Jsou to těžký kluci, větší kluci. To není zas takovej rozdíl,“ vysvětluje Markéta Paulusová. Na první soupeřku by tak měla být v rámci možností připravena.

Najít v sobě lva

Jenže pro další zápasy už nemá zase takovou tréninkovou praxi. V Čechách totiž není žádná judistka s takovými tělesnými parametry a muži mají přeci jen jinou dynamiku, sílu i techniku

V Japonsku jsem byl rozbitý, teď už v pohodě, hlásí před mistrovstvím světa z Uzbekistánu Krpálek Číst článek

„Tady v Česku není vlastně nikdo, kdo by byl takhle velkej, takhle těžkej. Já se hlavně peru s klukama, kteří mají třeba 90 kilo a ti jsou poměrně dost silní na to, aby mi nahráli holky, který mají třeba 120 nebo 130 kilo,“ říká Markéta Paulusová.

Je také jednou z mála, která v hmotnostní kategorii nad 78 kilogramů nepřesahuje sto kilogramů. Přesto se drží i díky výjezdům na zahraniční kempy na dosah širší světové špičky. K tomu, aby do ní pronikla, jí přece jen ještě něco chybí.

„Já si myslím, že trošku síla a trošku ze sebe vypustit takovou dravost. Myslím si, že jsem ještě pořád taková hodňoučká a nedokážu ze sebe vypustit nějakýho lva,“ říká třiadvacetiletá Markéta Paulusová před svým druhým startem na mistrovství světa v kariéře.