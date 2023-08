Hrozně jí to přeju, je to motivace, chválil judista Krpálek úspěšnou kolegyni Zachovou

„Vždycky jsem to shodil a byl jsem v pohodě, ale teď to bylo špatné. Ale mám to za sebou, musím se dát do kupy a budu doufat, že budu schopný něco předvést,“ říkal pro Radiožurnál Sport unavený Lukáš Krpálek.

Navíc mu ani los příliš nepřál. Utká se s loňským mistrem světa Turobojevem z Uzbekistánu, který je jako jeden z mála světových judistů vyšší než Krpálek.

Síly pro souboj ale bude čerpat i z výkonů Renaty Zachové, která jako první česká judistka dokázala postoupit až do bojů o medaile na Masters

„Mám z toho úplně husí kůži, protože jí to hrozně přeju. Mám před sebou obrovskou motivaci dorovnat ji a přinést do olympijské kvalifikace co nejvíc bodů, protože to je to, pro co jsme přijeli,“ říká český judista.

Inspirací nebude Renata Zachová jen pro Lukáše Krpálka, ale i pro Davida Klammerta. Ten se v prvním kole kategorie do 90 kg utká s někdejším světovým šampionem Srbem Majdovem, se kterým dosud český reprezentant prohrál všechny tři vzájemné zápasy.

„Je to pro mě velká výzva, netajím se tím, že bych chtěl porazit každého. Majdova jsem ještě neporazil, takže to, co chci, tam mám. Věřím si, bude to boj o každý centimetr,“ slibuje David Klammert.

Oba čeští judisté nastoupí na tatami mezi mezi 10. a 11 hodinou. Přímé přenosy jejich utkání odvysílá Radiožurnál Sport.