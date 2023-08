Bude mít Česko po 20 judistku na olympiádě? Zachová se na turnaji Masters bude prát o důležité body

„Ty body jsou super, ale nijak si nepřipouštím, že by to byl nějak extrémně velký turnaj,“ říká Renata Zachová pro Radiožurnál Sport.

Jenže turnaj Masters je opravdu hodně bodovaný. Už jen za to, že splní limit pro hmotnostní kategorii, dostane do žebříčku 200 bodů, na což by musela na Grand Prix nebo mistrovství Evropy postoupit ze čtvrtfinále.

Ještě před zápasem proti Brazilce Quadrosové je tak jasné, že se Zachová minimálně udrží na postupových příčkách na olympijské hry, kde jí zatím patří 14. místo, přičemž do Paříže jede 20 nejlepších. Na průběžný olympijský žebříček se přitom sama česká judistka nekouká a podobně to má i její trenér.

„Řešíme spíš volbu turnajů podle toho, co by jí mohlo sedět, co by bylo lepší absolvovat. Jestli se má člověk kvalifikovat na olympiádu, musí udělat nejeden vysoce kvalitní výsledek, a to, jestli to udělají i druzí, neovlivníme,“ vysvětluje trenér Jíří Štěpán.

Pokud by se Zachové podařilo nakonec postoupit do Paříže, bylo by to po dvaceti letech poprvé, co by se na olympijských hrách prala česká judistka. Tím se ale Zachová nechce svazovat.

„Předtím jsem na to hodně myslela a upínala se k tomu, ale teď si uvědomuju, že to není vůbec dobře, protože turnajů je opravdu hodně, a když se upínáte k jednomu cíli, tak není šance zažít a užít si cestu na olympiádu. Je to jenom na mně,“ říká Zachová.

A na Renatě Zachové bude i to, kolik bodů si připíše do žebříčku z turnaje Masters. V prvním kole se pokusí na čtvrtý pokus poprvé porazit Brazilku Quadrosovou.