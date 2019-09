Mistrovství Evropy jako Krpálkův sen. Praha bude příští rok hostit evropskou judistickou špičku

„Povedlo se mi splnit si sen a vyhrát mistrovství Evropy i světa ve dvou vahách. Ještě bych chtěl to chtěl završit olympiádou a samozřejmě mistrovstvím Evropy na domácím půdě. Doufám, že se mi tyhle dva sny ještě splní,“ říkal Krpálek po vítězném finále mistrovství světa v Tokiu.

Jeden z nich, tedy vyhrát mistrovství Evropy na domácí půdě, bude mít možnost splnit si Lukáš Krpálek už v květnu příštího roku. A nejúspěšnější český judista má na tom, že se evropský šampionát bude konat v pražské O2 areně, velký podíl.

„V době, kdy jsem kandidovali, jsme měli čerstvého olympijského vítěze. Judo šlape, členská základna se nám výrazně zvětšila za posledních deset let z deseti tisíc na dvacet šest tisíc. To jsou všechno body, které přispěly k tomu, že jsme se rozhodli kandidovat,“ říká předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš.

Kandidatura to byla úspěšná, a tak se příští rok do Prahy sjede špička evropského juda.

„Očekáváme účast čtyřiceti pěti až padesáti států a celkem tam sedmi set účastníků i s doprovodem,“ dodává Dolejš.

Ve všech hmotnostních kategoriích by se měli představit ti nejlepší závodníci. Šampionát se bude konat od 1. do 3. května, tedy takřka na konci olympijské kvalifikace a bude to jedna z posledních možností, jak do ní nasbírat body.

Lukáš Krpálek nebude rozhodně jediným českým reprezentantem, který se v O2 aréně představí. V devíti mužských a devíti ženských kategoriích mohou startovat až dva domácí judisté.

„Pokusíme se samozřejmě obsadit plnou kapacitu. V klucích určitě, v děvčatech uvidíme,“ říká Jiří Dolejš.

Kapacita O2 areny bude pro evropský šampionát snížena na zhruba sedm tisíc diváků.

„Původně jsme počítali, že by to bylo na třech žíněnkách. S největší pravděpodobností to bude ale na čtyřech. To ovlivní počet sedadel. Až to budeme mít schválené, můžeme stanovit cenu vstupenek,“ říká Jiří Dolejš.

Snem je, aby českým reprezentantům tleskala vyprodaná O2 arena a tomu bude cenová politika odpovídat.