Maximem českých judistů na mistrovství je dál druhé kolo. ‚Krpálka by to mohlo motivovat,‘ tuší trenér

„Soupeř byl silný. Nedávno v Maďarsku obsadil třetí místo na grand slamu. Má hodně dobrých skalpů. On v zápase nejprve vedl, ale já zachoval čistou hlavu, zvrátil jsem utkání a hodil soupeře krásným hodem na ipon na techniku Ura Nage,“ popisoval s radostí svou výhru nad Moldavanem Pelivanem Daniel Pochop.

Michodem, Ura Nage je chvat, při kterém soupeře chytil oběma rukama kolem pasu, zvedl ho, prudce se zaklonil a se soupeřem se otočil tak, že padl na záda. A český junior ho předvedl opravdu na výbornou.

Navíc je cenné, že jako jediný z českých judistů dokázal opovědět na soupeřovo vedení a otočit vývoj skóre. Nikomu jinému se to zatím nepovedlo.

Ani úřadující juniorské mistryni Evropy Renatě Zachové. Ta ale neměla na odpověď skoro čas. Bodovaná technika od Dánky Laerke Olsenové přišla šest vteřin před koncem časového limitu utkání.

„Já jsem v tu chvíli nějak ztuhla a nedokázala nic udělat. Prostě jsem zamrzla. Měla jsem od ní odejít dál, to jsem neudělala. Celý zápas jsem nedělala to, co jsem si přála,“ litovala Renata Zachová.

Motivace pro Krpálka

Paradoxem je, že při svém první startu na velké seniorské akci narazila právě na Olsenovou, se kterou se prala už čtyřikrát a potřetí prohrála.

„Mám takový pocit, že to tak v judu je. S někým se nikdy v životě nepotkáte, a naopak jsou tři, čtyři lidé, které máte skoro pořád. Dneska jsem věřila, že by to šlo, ale pak to úplně nevyšlo,“ doplnila Zachová.

A nevyšlo to ani dalším českým reprezentantům. Své zápasy prohráli Jakub Ječmínek, Jaromír Musil i Adam Kopecký. Vypadá to, že úspěch českého týmu bude záviset znovu na Lukáši Krpálkovi.

„Musím na rovinu říct, že Lukáš není v této situaci poprvé. Už mnohokrát svým výkonem a výsledkem reprezentační družstvo zachraňoval. Myslím, že by se s tím mohl vyrovnat a že ho to nebude svazovat, ale naopak motivovat,“ věří reprezentační trenér Petr Lacina.

Lukáš Krpálek nastoupí do bojů o evropský trůn v sobotu kolem poledne.