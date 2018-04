Ambiciózní judisté sní o medailích z mistrovství Evropy. 'Budu je hnát,' slibuje Krpálek

Cílem je medaile, vyhlásil olympijský vítěz Lukáš Krpálek. Ostatní čtyři čeští zástupci, Pavel Petřikov, Jaromír Musil, Jiří Petr a David Klammert, si za minimální metu stanovili sedmé místo.

„Určitě je to hodně ambiciózní tým, to je výstižné,“ říká Pavel Petřikov, který jako jediný Čech startuje hned první den šampionátu a v Tel Avivu absolvuje už dvanácté mistrovství Evropy v kariéře. „Zní to skoro hrozivě, ale vnímám to tak, že si po tak dlouhou dobu držím stabilní výkonnost.“

„Na druhou stranu nejlepší výsledek jsou sedmá místa a to není úplně dobrá bilance, doufám, že se to tady zlomí, i když to bude ohromně těžké,“ tuší Petřikov.

České judo vozí medaile z mistrovství Evropy v posledních letech pravidelně, hlavně díky dvojnásobnému evropskému šampionovi Lukáši Krpálkovi. Ale už skoro třicet let se nastalo, aby Česko získalo v jednom roce medaile dvě.

'Lukáš to zjednodušuje'

„Už ta jedna je strašlivě těžká. Samozřejmě to Lukáš trošku zjednodušuje,“ pousmál se reprezentační trenér Petr Lacina. „Ale je potřeba si vzpomenout, že předtím, než ji udělal Jéža, tak 20 let medaile nebyla,“ připomněl úspěch Jaromíra Ježka, který v roce 2011 dlouhé čekání na mužskou evropskou medaili ukončil.

V následujících letech na něj navázal právě Krpálek. Ten věří, že se letos bude dařit nejenom jemu, ale celému týmu. „Určitě je ambice na to získat vynikající výsledky. Doufám, že klukům to sedne, že vydají maximum. Budu se snažit je motivovat a hnát, aby nechali na žíněnce maximum.“

Mimochodem, nejvíc medailí z mistrovství Evropy, čtyři, získali čeští judisté v roce 1989. Parta z osmdesátých let zůstává nejúspěšnější, ale na druhou stranu od té doby také vzrostla konkurence. Judo dnes s dvěma sty národními asociacemi patří mezi nejrozšířenější sporty na světě.