Prodej lístků zahájen. ‚Věřím, že to bude výjimečná akce,‘ těší se Krpálek na mistrovství Evropy v Praze

„Na naše poměry to bude něco úplně jiného. Pořádaly se tu vždy jen Evropské a Světové poháry v malých halách. Já ale věřím, že judo dokáže zaplnit O2 arenu a uspořádá se to tak, že to bude výjimečná akce,“ věří nejlepší judista české historie Lukáš Krpálek.

Evropský šampionát se v Praze naposledy konal v roce 1991 a tehdejší českoslovenští reprezentanti si užívali hojně zaplněné hlediště holešovické Sportovní haly.

„Bylo to v jiné době, takže se to těžce srovnává. Nicméně tehdejší generace byla vynikající. Získalo se tam stříbro, které vybojoval Pepa Věnsek, plus páté místo Petra Šediváka, takže to byl úspěšný šampionát. Byl dobrá divácká kulisa,“ vzpomíná předseda českého svazu juda Jiří Dolejš.

Ono ale vyprodat největší halu u nás nebude na judo v současnosti tak jednoduché. Pravdou je, že kapacita libeňské haly bude snížena. Na ploše totiž musí být kromě čtyř žíněnek, na kterých se bude soutěžit, i rozcvičovna a nad ní bude hlediště uzavřeno. Pořadatelé tak zatím počítají s kapacitou čtyř a půl tisíc sedadel v prvním až třetím patře.

Vstupenky se prodávají se v balíčku a v každém je samostatný přenosný lístek na každý soutěžní den. Zájem je o ně hned na začátku prodeje velký. „Jen z judistické základny máme poptávku po 1 500 místech, tedy 1 500 balíčku je již zarezervováno a de facto prodáno,“ říká Roman Ječmínek, který pro judistický svaz zajišťuje prodej vstupenek.

Pokud by byl zájem o vstupenky opravdu nadstandardní, pak by se pro zájemce otevřelo i čtvrté patro. A právě v tuhle variantu čeští judisté věří. Fanoušci se mohou těšit na poslední šampionát v podání Pavla Petřikova, boj o body do olympijské kvalifikace Davida Klammerta a dalších a samozřejmě na olympijského vítěze a dvojnásobného mistra světa Lukáše Krpálka.

Největším tahákem by samozřejmě bylo to, kdyby se Lukáš v Praze utkal s nejlepším judistou historie Francouzem Teddy Rinerem. „Já bych byl rozhodně rád. Bylo by to něco úžasného utkat se s ním na domácí půdě. Jestli ale přijede nikdo neví, on většinou své závody oznamuje tak 14 dní dopředu, dříve ne,“ vysvětluje Lukáš Krpálek.

Evropský šampionát se v uskuteční od 1. do 3. května příštího roku.