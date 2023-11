Krpálka čeká boj o čtvrtý evropský titul. ,Mám obrovskou chuť zápasit,‘ hlásí před šampionátem

Český judista se může ve Francii utkat i se svým soupeřem z finále olympijských her v Tokiu.

„Vím, že to bude extrémně těžké. Ve druhém kole mám nalosovaného Gruzínce, se kterým jsem se utkal ve finále olympiády v Tokiu a bude to nesmírně těžký zápas. Nicméně mám obrovskou chuť zápasit, dát do toho všechno a udělat maximum pro to, abych zase vybojoval nějakou cennou medaili.“

K tomu ale potřebuje Lukáš Krpálek hodit za hlavu týden starou těžkou porážku s jiným Gruzíncem Inanejshvilim z Grandslamu v Abú Dhabí.

„Porazit takové lidi, tak člověk musí být stoprocentně připravený nejen fyzicky, ale i mentálně to mít v hlavě nastavené tak, že ho jde převálcovat. To jsem bohužel ten den neměl, což mě samozřejmě zpětně mrzí. Beru to ale tak, že je to zase obrovská motivace na sobě pracovat dál a člověk si mnohem více váží těch medailí, když se pak podaří nějakou vybojovat,“ uvědomuje si Lukáš Krpálek.

Právě kvůli medaili se rozhodl, že změní plány a mistrovství Evropy bude startovat, přesto, že to původně v plánu neměl. Bodů do olympijské kvalifikace se za něj totiž tolik neuděluje.

Postup už má

Pro Krpálka by tak zisk cenného kovu byla hlavně záležitost prestiže.

„Když by se povedlo vybojovat nějaké body, bylo by to super, ale myslím, že v tuhle chvíli už bych měl být na postupu v kategorii nad 100 kilogramů. Spíš je to pro mě o té prestiži toho, že je to mistrovství Evropy.“

O svůj čtvrtý titul mistra Evropy začne Lukáš Krpálek v Montpelliere bojovat kolem 13. hodiny s lepším ze souboje mezi Munirem Ertugem z Turecka a Černohorcem Antem Dubretou.