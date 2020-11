Byl jsem zvyklý chodit ostatním fandit, říká Krpálek. Do haly se teď kvůli opatření dostane jen v den zápasu

Třikrát museli pořadatelé posouvat kvůli koronavirové pandemii termín konání mistrovství Evropy v judu. Teď se dočkali. Už ve čtvrtek začne v pražské O2 areně největší judistická akce letošního roku. A bude to úplně jiný šampionát než ty předcházející. Praha 14:48 18. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek slaví vítězství v tokijském finále. | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reauters

Při každé velké akci, když se na tatami prali jiní čeští judisté, byl z tribuny slyšet i Lukáš Krpálek. Povzbuzoval tak hlasitě, až potom někdy nemohl ani mluvit.

Lukáš Krpálek doufá i v úspěchy dalších českých judistů na nadcházejícím mistrovství Evropy.

Letos ale jeho silný hlas z tribuny slyšet nebude. Do haly nesmí nejen diváci, ale ani závodníci, kteří ten den nesoutěží.

„Byl jsem zvyklý, že vždycky, když jsme byli na jakémkoliv turnaji, ať už to bylo mistrovství Evropy, světa nebo na grandslamech, tak jsem mohl klukům a holkám chodit fandit,“ vzpomíná Krpálek pro Radiožurnál na dobu před koronavirovou pandemií.

„Teď to bude něco jiného. Budeme zavření na hotelu, kde budeme moci sledovat judo maximálně z televize. Bohužel, taková je doba. Budeme to muset zvládnout, než se zase všechno dostane do normálu. Jsem hrozně rád, že mistrovství Evropy vůbec bude a že mohu v Praze startovat. Myslím, že mohu mluvit za všechny, že do toho dáme maximum,“ slibuje Krpálek, největší česká medailová naděje.

Další medailové naděje

Ale podle olympijského vítěze, dvojnásobného mistra světa a také trojnásobného evropského šampiona by tentokrát neměl bojovat o cenné kovy z českého týmu jen on.

„Samozřejmě doufám, že vybojujeme co nejvíce cenných umístění. Myslím, že máme výborný tým, na medaile tam rozhodně pár lidí je. Doufám, že se to povede, oni vybojují medaile a já budu moci nastupovat do zápasu s trochu větším klidem.“

Zvědavý je Lukáš Krpálek nejen na už ostřílené borce, ale hlavně na mladé závodníky. Nejvíc na čerstvou juniorskou mistryni Evropy Renatu Zachovou.

„Ta už začátkem roku potvrdila na Grand Prix v Tel Avivu, že má na to být mezi špičkou. Na mistrovství Evropy, kde vybojovala zlatou medaili, potvrdila, že výkonnost má. Samozřejmě doufám, že se jí to podaří i v Praze,“ doplňuje Krpálek.

Evropský šampionát se v O2 areně koná od čtvrtka do soboty a celkem by se na tatami mělo představit 13 českých reprezentantů.