Judisté dodržují na pražském šampionátu přísná opatření. Váhu shazují ve vymezeném ‚výběhu‘

Když se judisté před dvěma lety dozvěděli, že mistrovství Evropy bude v Praze, zajásali. Mohli se například těšit na krásy české metropole, jenže na procházku po Hradčanech nebo Karlově mostě musí zapomenout. Po celou dobu šampionátu jsou totiž uzavření v nepropustné „bublině".

Už dva dny před příjezdem museli všichni účastníci podstoupit test na covid-19. Jen ti, kteří byli negativní, pak mohli vstoupit do „bubliny“. Při příjezdu na hotel ale museli podstoupit další test, byli označeni červenou páskou a do té doby, než se dozvěděli výsledek, nesměli opustit pokoj.

Judisté musí dodržovat na pražském mistrovství Evropy přísná opatření.

Jídlo i pití nosil hotelový personál každému až ke dveřím. Trénovat mohli judisté jen na pokoji. Zhruba za 12 hodin, když byl znám negativní výsledek, mohli teprve pokoj opustit.

„Věděli jsme o tom předem, všichni s tím byli seznámeni. Museli jsme to přijmout, ale nevidím v tom problém,“ řekl Radiožurnálu reprezentační trenér Petr Lacina.

Judisté si museli zvyknout, že z hotelu mohou vyjít jen zadním vchodem, a to jen na malé parkoviště, odkud je odveze autobus přímo ke vchodu do haly. Čerstvého vzduchu se tak mohou nadechnout jen v parku přilehlém k hotelu. Organizátoři vymezili mobilním plotem plochu, kde co chvíli někdo běhá dokola, když upravuje svou hmotnost před vážením pro soutěž

„Je to jako takový výběh v dospělé zoo, takže je to občas úsměvné. Ale i tak je dobré, že se lidé aspoň dostanou ven na čerstvý vzduch a nemusí být celou dobu zavření na hotelu,“ pochvaluje si David Pulkrábek, který už ale „bublinu“ opustil a po čtvrteční porážce s Turkem Salihem Yildizovem odcestoval domů.

Z hotelu na halu totiž smí jen ti závodníci, kteří se v ten den perou. To znamená, že by český reprezentant nemohl ani jet fandit svým kamarádům. Navíc test má platnost jen 48 hodin, a tak by musel pro delší pobyt na hotelu v „bublině“ podstoupit další.