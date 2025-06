Judistka Zachová se bude na mistrovství světa prát jako nenasazená. Favoritkám se ale na úvod vyhne

„Váhu mám v pohodě, ale nebudu riskovat, tak si to nechám kdyžtak až po závodech,“ směje se Renata Zachová a těší se na pravý maďarský guláš nebo klobásu.

Dobrou náladu české reprezentace nezkazili ani pořadatelé. Úřadující mistryně Evropy je v aktuálním žebříčku mezi nejlepšími osmi, které v Budapešti startují, přesto nebyla při losování mezi nasazenými.

„Oni nasazovali podle rankingu ne co je teď, ale někdy začátkem května. To byly ještě dva grandslamy a já jsme po těch grandslamech šla nahoru. Takže teď jsem měla být (nasazená), ale tím, že to brali ze začátku května, tak Krpoš neměl být a je, a já jsem měla být a nejsem,“ vysvětluje Zachová.

Los k ní byl nakonec milosrdný. V prvním kole se utká s Korejkou Šin Če-won, která je aktuálně až stá na žebříčku. Česká judistka navíc před dvěma roky vyhrála jediný vzájemný souboj, a tak bude plnit roli jasné favoritky. Svázaná povinností vyhrát se ale necítí.

„To je prostě judo. Stát se může cokoliv, ale už jsem se s ní prala, vím, jak se pere, takže jsem celkem spokojená,“ říká k losu.

Souboj Zachové s Šin Če-won přijde na řadu ve 12.30. V László Papp aréně se ale budou prát i další Češi, také ve váze do 63 kilogramů Anna Skalská a v kategorii do 81 kilogramů Jan Svoboda. Všechna utkání českých judistů odvysílá Radiožurnál Sport.