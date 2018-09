Na mistrovství světa se představí i jedna česká judistka. ‚Chci si to jenom užít,‘ říká Matějčková

„Když jsem tady poprvé, tak se ode mě toho tolik nečeká a je to spíš jenom na zkušenou. Vážně si to chci jenom užít,“ říká pro Radiožurnál Alice Matějčková.

Judista David Klammert končí na mistrovství světa po 2. kole, vypadl také Jiří Petr Číst článek

Dlouhých sedm let čekalo české judo na to, aby se na tatami světového šampionátu představila žena. Matějčková za poslední rok udělala obrovský progres a na Evropském poháru si už dokonce došla dvakrát pro medaili. Přitom na úplném začátku její sportovní kariéry judo být nemělo.

„Mamka mě chtěla dát odmalička na nějaký sport. Zkoušela plavání, protože sama závodně plavala, ale to u mě neprošlo. Sekla jsem se a ani do bazénu jsem nechtěla skočit,“ přiznává česká judistka.

„Brácha měl spolužáka, který mu doporučil judo, tak jsme se tam šli kouknout a nějak se mi tam zalíbilo a už jsem tam zůstala. Byla jsem hodně bojovná, že jsem chtěla kluky přeprat a ne se nechat mlátit,“ popisuje Matějčková, která si pochvaluje i vztahy, které judo vytváří mezi soupeřkami.

„Když ženská dělá judo, tak má v sobě i něco chlapského. Myslím si, že to pak není taková ta typická ženská, co neodpustí. Na tatami si dáme do držky, ale pak už jsme zase kamarádky,“ dodává před svým prvním startem na světovém šampionátu Alice Matějčková.