Masáže či vytažení krve ze zlomené chrupavky. Judistům na mistrovství světa pomáhá i fyzioterapeutka

V jednom z hotelů v ázerbájdžánském Baku sídlí na pokoji 2136 Lucie Machová, fyzioterapeutka českého národního týmu. Na jejím ponku, což je v jejím případě masérské lůžko, zrovna leží Jaromír Musil, reprezentant v hmotnostní kategorii do 81 kilogramů.

„Ležím a užívám si to. Nic moc teď říkat nemusím,“ směje se Musil. „S Jarouškem je na lehátku vždycky sranda, tak doufám, že si to užijete s námi,“ dodává Machová.

Když diktafon strčím pod lůžko, protože v něm je otvor na obličej, kterým kouká Jaromír Musil dolů, může se český reprezentant rozpovídat o tom, s jakým problémem přišel za Lucií Machovou.

„Už jsem starý chlap a to sestavování mě přeci jen trochu ubíjí. Mám z toho trochu ztuhlá záda a nohy a Lucka to zázračnýma rukama spraví jako vždycky. Souvisí to s tím, že s námi jezdí dlouho a už nás zná. Ve fyzioterapii je to asi hodně důležité, přeci jen každé tělo je trochu jiné. Vážím si toho, že máme fyzioterapeuty delší dobu stejné, protože nás znají a jejich péče je o to efektivnější,“ vypráví judista, který v neděli nestačil na světovou šestku Aslana Lappinagova z Ruska.

Myslím, že Lucie Machová nebude léčit jen svýma rukama. Asi to je i o tom popovídat si se závodníky, protože každý si přijde na lůžko ulevit možná nejen tělu, ale i duši.

„S každým závodníkem je to něco jiného a je i na mně, abych odhadla, kdo si chce povídat, kdo chce odpočívat, kdo si chce povídat o daném závodě nebo naopak o něčem úplně jiném. To záleží na situaci a ve své podstatě je i tohle můj úkol,“ vysvětluje Machová.

Takže vystudovaná psychologie by se hodila, ale možná i lékařství, protože když se podívám po pokoji, tak mě zarazí, kolik věcí tu fyzioterapeutka potřebuje. Věci jsou tu naskládané na stole, já možná poznám tak tejpy. Co všechno ještě tu je?

„Kromě věcí, které jsou přímo na rehabilitaci, jako jsou třeba tejpy nebo různé elastické bandáže, to jsou i určité doplňky jako vitamin C, hořčík. Jsou to základní věci, které sportovci potřebují,“ říká Machová.

„A ještě je taková kuriózní situace, která se stává v judu, ale já jsem to ještě nikdy nedělala, ale pan doktor Vladimír Heinz, který je náš judistický lékař, mi ukazoval, jak se vytahuje krev ze zlomené chrupavky ucha. Jak jste si určitě všichni mohli všimnout, i judisti mají uši, takže s sebou mám pro jistotu i jehlu a stříkačku. Po kluky je to samozřejmě bolestivé. Nikdy jsem to nedělala, takže doufám, že ta premiéra mě ani nečeká, protože to klukům samozřejmě nepřeju,“ přeje si Lucie Machová a Jaromír Musil mlčky přitakává, pomalu totiž pod rukama fyzioterapeutky usíná.