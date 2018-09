Na judistickém MS se představí třetí Čech. Ječmínek chce navázat na Petřikova

„Ázerbájdžánci mají judo rádi, jsou dobří judisté a umějí pořádat turnaje. Atmosféra je tady cítit a rozhodně se nebojím, že bych byl vůči závodům apatický,“ říká pro Radiožurnál Jakub Ječmínek.

Apatický rozhodně Ječmínek nezůstane. Je sice v 25 letech už zkušeným judistou a za sebou má celou řadu turnajů s většími či menšími úspěchy, jenže tenhle turnaj je přeci jen něco jiného a to nejen kvůli názvu.

„Je to jiné v tom, že takových těch řadových turnajů máme za rok celou spoustu a některé chyby se dají prominout. Mistrovství světa je přece jen jednou za rok, je za něj dvacetinásobek bodů a je to klíčová položka vzhledem k olympiádě. K mistrovství světa i směřuje příprava, takže je to jiné, než jakýkoliv jiný závod,“ vysvětluje Ječmínek.

K tomu, aby Jakub Ječmínek uspěl, ale potřebuje překonat velmi těžké soupeře. Už v prvním kole na něj čeká devátý muž světového žebříčku Kanaďan Arthur Margelidon. Recept na něj Jakub Ječmínek má, vypozoroval ho u svého kolegy Pavla Petřikova.

„Páča je neuvěřitelně zkušený profesionální judista a je na něj radost se koukat. Jak se pere, snaží se zápasy kouskovat, dělat hodně chvatů, hodně do pohybu. A potom v momentě, kdy jsou soupeři unavení, tak začíná dominovat a vítězí. Doufám, že na stejnou taktiku navážu,“ říká Ječmínek.

Petřikovi vynesla tahle taktika deváté místo a to by byl pro Jakuba Ječmínka nejlepší výkon na mistrovství světa.