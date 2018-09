Judista Ječmínek jednoho favorita zaskočil, druhého už ne. ‚Zanechal sympatický dojem,‘ chválí trenér

„Jsem rád, že se mi podařilo porazit výborného judistu, ale bohužel se mi nepovedlo překvapit toho druhého. Tak snad příště,“ říkal Jakub Ječmínek.

Jakub Ječmínek v prvním kole bez přehánění překvapil judistický svět, když porazil devátého muže světových tabulek Kanaďana Margelidona. Ve druhém ho ale čekal další nasazený borec, obhájce bronzu z Budapešti Korejec An Čang-rim.

„Strašlivý Korejec. Má chvaty vpravo, vlevo, dopředu, dozadu, šikmo vpřed, šikmo vzad... Bylo to velice náročné a myslím, že to Jakub zvládl velice dobře. Bohužel jednu techniku neuhlídal a soupeř si to pak hlídal. Ale myslím, že tu Jakub zanechal sympatický dojem a potvrdil to, že je na tom velice dobře,“ chválil svého svěřence i přes porážku reprezentační trenér Petr Lacina a přirovnal Ječmínkův výkon k tomu, co o den dříve na tatami předváděl Pavel Petřikov.

„Blížil se ke sto procentům toho, co mohl předvést. Myslím, že to samé dělal dnes Jakub. A o tom to je, někdy se prostě los nevyvine, ale pokud se budeme blížit stoprocentnímu výkonu, tak je to skvělé,“ řekl Lacina.

Na nepříznivý los by si mohl Jakub Ječmínek hodně stěžovat. Není to totiž poprvé, kdy mu přisoudil do cesty borce z absolutní světové špičky.

„Minulý rok jsem šel s Japoncem, který potom vyhrál, tento rok s Korejcem, který myslím dojde hodně daleko. Ale na druhou stranu si říkám, že když chci vyhrát mistrovství světa, musím porazit všechny, co tam jsou. Doufám, že třeba příští rok, kdy to bude ještě důležitější vzhledem k olympiádě, dojdu dál a budu mít třeba i štěstí na los,“ věří Jakub Ječmínek.

Body ze světového šampionátu v Ázerbájdžánu se pro olympijskou kvalifikaci budou dělit dvěma, a tak ho až tolik nemusí mrzet, že jich získal „jen“ 200. Za rok v Tokiu by se ale rád těšil z lepšího losu a došel v turnaji o poznání dál. Že na to výkonností má, ukázal už teď.