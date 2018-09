‚Možná si tělo akorát řeklo o odpočinek.‘ Judistu Musila před startem na šampionátu zchvátila horečka

„Ve chvíli, kdy jde člověk na rozcvičku, tak si moc neuvědomuje, jaký to je turnaj,“ říká Jaromír Musil.

Jenže to bude až na tatami. Předtím ale na českého judistu atmosféra šampionátu dýchá a určitá nervozita je na něm patrná. Nejde snad o ten název turnaje, ale spíš o jeho dopad na další měsíce.

„Vnímám to jako nejlépe bodovaný turnaj olympijské kvalifikace. Možná mě znervózňuje to, že cítím šanci získat hodně bodů. Na turnajích, které byly předtím, jsem třeba tolik nervózní nebyl, těch je prostě v rámci olympijské kvalifikace strašně moc, ale světové šampionáty jsou jen dva. Teď jsem tady, teď mám šanci. A to je to, co mě může trochu znervózňovat. Mělo by mě to spíš motivovat,“ říká Musil.

Při tréninku to ale spíš vypadá na tu motivovanost. Jaromír Musil působí v tělocvičně motivovaně a hlavně ve skvělé formě. Zdání ale možná trochu klame.

„Cítím se dobře a mám natrénováno, to je určitě pravda, nicméně bohužel v úterý ráno jsem se nějak zhroutil v horečkách a musel jsem být u doktorky. Ale díky těm horečkám jsem ležel dva dny v posteli a možná se to ukázalo jako správné, protože se cítím opravdu velmi dobře. Možná si tělo akorát řeklo o odpočinek,“ říká přesvědčivě Jaromír Musil.

Musil se o úspěch v hmotnostní kategorii do 81 kilogramů nebude prát z českých judistů sám, ještě před ním svede svůj první souboj také Ivan Petr.