Judista Petřikov skončil na mistrovství světa v Baku devátý

Judista Pavel Petřikov obsadil na mistrovství světa v Baku dělené deváté místo v kategorii do 66 kilogramů. Po dvou výhrách v osmifinále podlehl juniorskému mistru světa a světové dvanáctce Danielu Cargninovi z Brazílie. Do světového žebříčku a olympijské kvalifikace si tak připíše 320 bodů. Baku 12:52 21. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Petřikov. | Zdroj: ČTK

„Když se řekne deváté místo na mistrovství světa, tak to zní dobře, ale teď jsem spíše zklamaný z toho osmifinále. To jsem úplně nezvládl, protože jsem dvakrát upadl na to samé. Nepoučil jsem se. To by se mi stávat nemělo,“ řekl Petřikov.

Judista Pulkrábek neútočil, ani když prohrával. ‚Hloupý zápas, neustál to,' řekl po zápase trenér Číst článek

Dvaatřicetiletý judista z Hradce Králové byl loni na MS pátý, ale v nižší kategorii do 60 kilogramů. A do turnaje vstoupil ve 2. kole proti Bekturovi Rysmambetovovi z Kyrgyzstánu, který ještě nedávno zápasil ve vyšší váze do 73 kilogramů. Silově tak měl oproti českému judistovi navrch, ale Petřikov byl aktivnější a nutil soupeře převážně se bránit. V prodloužení už ale Kyrgyz náporu neodolal a upadl na wazari.

Výrazně lepší byl Petřikov i proti Srbovi Strahinjovi Bunčićovi, který byl vyšší a Petřikov se těžko prosazoval přes jeho dlouhé paže. V prodloužení už se mu to ale povedlo a hodil soupeře na ippon.

„Už jsem se s ním pral na soustředění v Maďarsku a moc mi nevyhovoval, protože má opravdu dlouhé paže. A když je naplno napne, tak mu dosáhnu tak po lokty. Ale v prodloužení jsem ho překvapil svou technikou,“ popisoval Petřikov.

V osmifinále však narazil, když si na něj vyšlápl mladý Brazilec Cargnin. Nejprve ho hodil na wazari, což sudí ocenil až dodatečně, a chvíli na to stejnou technikou i na ippon. „S prvními dvěma zápasy mohu být spokojený, ale pak převzal iniciativu Brazilec a ukázal mi, jak se dělá protočená seoinaga,“ litoval Petřikov.

Česko vyslalo na světový šampionát v judu rekordní výpravu. ‚Všichni tam opravdu patří,‘ říká trenér Číst článek

„Prohra nemrzí, protože je to dobrý judista a má před sebou velkou kariéru, ale způsob prohry ano. Bylo to zbytečné a mrzí, že jsem se s ním nepopral déle. Byl v úchopu hodně silný. A nechápu, že jsem se nepoučil. To je hrubka na mém výkonu,“ dodal.

S výkonem svého syna byl spokojený stříbrný medailista z MS 1981 Pavel Petřikov starší, který je jeho trenérem. „Není to žádný propadák, zvlášť když šel poprvé mistrovství v jiné váhové kategorii. Rozhodně neudělal ostudu. Jen ten zápas s Brazilcem mohl vypadat jinak. Takhle to zastínilo jeho výkon z předchozích zápasů,“ řekl Petřikov starší.

Podle něj se na výkonu syna projevilo, že si proti Srbovi poranil rameno. „Když má bolístku, tak je citlivější. Bylo to na něm vidět. Vůbec nereagoval na soupeřovy nástupy. Byli jsme domluvení, že bude útočit, on naopak jen čekal,“ upozornil. „Ale v předchozích zápasech ukázal zarputilost, vyhrál dva zápasy v prodloužení, kde dříve spíše prohrával,“ dodal.

V sobotu jsou v Baku na programu souboje žen do 57 kilogramů a mužů do 73 kilogramů, kde se představí i český reprezentant Jakub Ječmínek.