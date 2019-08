Člověk si trénink užije, těší se judista Krpálek na oblíbené soustředění před mistrovstvím světa

Čeští judisté včetně olympijského vítěze Lukáše Krpálka se chystají na mistrovství světa do Tokia. Do Japonska odlétají s týdenním předstihem kvůli aklimatizaci, a dokonce i ušetří. V lázeňském městě Beppo se totiž Japonci budou podílet na nákladech za ubytování pro českou reprezentaci. Praha 21:01 15. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek na Evropských hrách v Minsku. | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

„Českou republiku tam mají hodně dobře zapsanou. Pamatují si Věru Čáslavskou, do toho ‚zlatý muž‘ z Ria, to byla hodně dobrý kombinace. Myslím, že to bude velmi příjemné a dobré vyladění před samotným mistrovstvím světa,“ těší se reprezentační šéftrenér Petr Lacina.

Lacina na šampionát do Tokia nominoval celkem sedm závodníků. Vedle jediné ženy dvacetileté Markéty Paulusové ještě šest mužů. Davida Pulkrábka, Pavla Petřikova, Jakuba Ječmínka, Davida Klammerta, Ivana Petra a samozřejmě největší hvězdu výpravy, olympijského vítěze z Ria Lukáše Krpálka.

„Hodně si slibuju od posledního týdne v Japonsku v Beppu, protože Lukáš ty Japonce vždycky neskutečným způsobem masakruje a dělá mu to hrozně dobře. Tam se vždycky dostane do dobré pohody a nálady. Mělo by to být dobré,“ věří Petr Lacina.

Jeho slova o masakrování je potřeba brát s velkou nadsázkou, ostatně přesnější popis připojuje sám Lukáš Krpálek.

„Hlavně mě na tom baví to, že si ten trénink člověk užije tím, že se oni navzájem povzbuzují, když se pereme. Když mě hodí, tak celá tělocvična skáče radostí. A já jsem takový, že mu to jdu okamžitě vrátit, takže ho naháním po žíněnce a on pomalu zdrhá z tělocvičny,“ usmívá se Lukáš Krpálek.

Japonští judisté českého šampiona uznávají a váží si ho. Na žíněnce mu ale ani v tréninku nic nedarují a posílají proti němu bojovat ty nejlepší. „Člověk pak odchází z tréninku vyřízený, ale přitom šťastný,“ říká Krpálek.

Lukáš Krpálek tak věří, že právě tyhle zničující tréninky se šťastným koncem ho dokonale připraví na vrchol letošní sezony a že se popere o cenné kovy ve stejné hale, kde se už za rok bude konat i olympijský turnaj.