Judista Klammert vypadl na světovém šampionátu ve třetím kole v nastavení, Petr ve druhém

Judista David Klammert vypadl na mistrovství světa ve třetím kole kategorie do 90 kilogramů. Na šampionátu v Tokiu prohrál v nastavení s neoblíbeným Švýcarem Cirilem Grossklausem. Další český reprezentant v této kategorii Jiří Petr skončil ve druhém kole po porážce od světové čtyřky Mammadaliho Mehdijeva z Ázerbájdžánu. Tokio 16:44 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista David Klammert (v modrém) v souboji se Švýcarem Cirilem Grossklausem na mistrovství světa | Foto: Yohei Osada | Zdroj: Reuters

Klammert, který se před dvěma lety blýskl devátým místem na světovém šampionátu v Budapešti, měl v prvním kole volný los a ve druhém si poradil s Inikim Uerou z tichomořského ostrůvku Nauru. Ve třetí minutě ho porazil na ipon.

Poté ale pětadvacetiletého reprezentanta čekal Švýcar Grossklaus, kterého ve čtyřech předchozích zápasech nedokázal porazit. Naposledy s ním prohrál v červnu v osmifinále Evropských her. Před čtvrtečním zápasem se Klammert nechtěl nechat nepříznivou bilancí ovlivnit.

„Kdybych s tím šel do zápasu, prohraju za minutu, to si nesmíte připustit. Tak mě předtím porazil, co bylo, bylo. Je to člověk jako já, má dvě nohy, dvě ruce, já ho tady šel porazit a nechal jsem tam vážně vše, ale nevyšlo to,“ řekl českým novinářům.

Tentokrát se držel dlouho, ale ve druhé minutě prodloužení nezachytil soupeřův útok bezprostředně po přerušení a Grossklaus vyhrál na ipon. V základní části byl přitom český reprezentant aktivnější. „Myslím, že jsem měl víc technik. Jeho techniky jsem měl celkem pohlídané. Samozřejmě mi odcházely síly, protože on je vyšší, a když jsem tam udělal o deset technik víc než on, je logické, že mi síly odcházely,“ popisoval.

Z těsné porážky byl pětadvacetileté Klammert zklamaný: „Mám asi nějakého kostlivce ve skříni. Je to pro mě s ním hrozně těžké, moc mi nesedí, už druhý zápas jsem s ním dokázal jít do golden score. Nepřejel mě, ale zase odchází jako vítěz. Já se z toho musím dostat a makat dál. Bolí to hodně,“ litoval.

‚Judisticky je neporazím‘

Přemítal, jak se v nabité světové konkurenci prosadit. „Já nejsem moc technicky talentovaný judista, musím to valit přes kondici, jít se bít a vydržet. Já ty zápasy chodím i s takovými judisty skvěle, ale judisticky je neporazím, můžu je překonat jen přes starou dobrou českou bitku. Musím zamakat víc na kondici, abych tu bitku dotáhl do vítězného konce,“ řekl Klammert.

Druhý český zástupce v této kategorii Petr porazil v prvním kole na ipon Lotyše Davise Dudu. V duelu s favorizovaným Mehdijevem, který letos získal bronz na Evropských hrách, ale už neuspěl. Od třetí minuty prohrával na wazari a dvě sekundy před koncem ázerbájdžánský favorit ukončil druhým wazari zápas před limitem.

Na šampionátu nastoupí ještě dva Češi. V sobotu to budou největší medailová naděje Lukáš Krpálek v kategorii nad 100 kg a dvacetiletá Markéta Paulusová v nejtěžší ženské kategorii nad 78 kilogramů. Turnaj v kolébce juda je generálkou na olympijské hry, které se za rok uskuteční právě v hale Budókan.