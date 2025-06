Řekl jsem si, že tohle ne, vysvětluje judista Kopecký přechod do vyšší váhy. Má díky tomu více síly

Přechodem do vyšší váhy se paradoxně dostal na menší hmotnost. Řeč je o judistovi Adamovi Kopeckém, kterého v úterý čeká souboj na mistrovství světa.

„Netrénoval jsem judo, ale jen jsem shazoval a řekl jsem si, že tohle ne,“ vysvětluje své rozhodnutá přejít do vyšší kategorie Adam Kopecký.

Ve váze do 81 kilogramů byl přitom bronzový na mistrovství světa juniorů a mezi seniory byl na začátku třetí desítky světového žebříčku. Jenže s přibývajícím počtem shozů se tělo bránilo a stále musel dávat před závody dolů víc a víc kilogramů.

V zápasech mu pak chyběla síla. Když pak letos na Grand Prix v Linci skoro zkolaboval, řekl dost. V dubnu tak začal nastupovat v kategorii do 90 kilogramů s vědomím, že možná přijde o světový šampionát.

Přemýšlel o delší budoucnosti, jenže potřebné body dokázal získat. Už květnu totiž vybojoval dvě třetí místa na prestižních grandslamech.

„Ač by se mi nepodařily ty dva výsledky, tak vím, že je to správné rozhodnutí,“ věří někdejší mistr světa mezi kadety Adam Kopecký, který si přechodem do vyšší kategorie pomohl ještě v jedné věci. Do 81 shazoval někdy i z 96 kilogramů, teď ho pohled na váhu vůbec neděsí.

„Paradoxně méně, než když jsem chodil kategorii 81, protože tam fungoval jojo efekt. Teď se pohybuji kolem zhruba 91 až 92 kilogramů,“ dodává Kopecký.

Adam Kopecký tak bude plný sil i pro souboje na světovém šampionátu, do kterého vstoupí krátce před půl dvanáctou. Zhruba deset minut předtím než David Klammert.