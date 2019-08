Judista Pulkrábek skončil na mistrovství světa na 17. místě. ‚Lékem nejsou slzy, ale víc tréninku,‘ řekl

Judista David Pulkrábek prohrál ve třetím kole mistrovství světa v Tokiu s Dijorbekem Urozbojevem z Uzbekistánu. První český reprezentant, který se na šampionátu v japonské metropoli představil, měl na úvod kategorie do 60 kg volný los, poté porazil na ipon Isáma Bassúa z Maroka. Bronzový olympijský medailista z Ria Urozbojev byla ale nad jeho síly. Tokio 11:02 25. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pulkrábek | Foto: IJF

Pulkrábek tak skončil na děleném 17. místě v kategorii do 60 kilogramů. „V judu je všechno možné, je to nevyzpytatelný sport. Bohužel, se to dnes neotočilo v mé štěstí. Moc mě to mrzí, ale lékem nejsou slzy, ale víc tréninku,“ řekl Pulkrábek pro Radiožurnál.

Na šampionátu nastoupí ještě šest Čechů, největší medailové šance se přisuzují olympijskému vítězi Lukáši Krpálkovi v kategorii nad 100 kg. Ta je na programu příští sobotu. Turnaj v kolébce juda je generálkou na olympijské hry, které se za rok uskuteční právě v hale Budókan.