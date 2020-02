‚Bojím se, že pro nás ostatní je to špatně.‘ Krpálek si je jistý, že Rinera porážka namotivuje

Skoro deset let ho nikdo neporazil. Celkem po 154 zápasech v řadě odešel judista Teddy Riner z tatami jako vítěz, v neděli ale jeho neuvěřitelná série skončila. Přímo v pařížské hale Bercy viděl porážku francouzského obra i Lukáš Krpálek. Paříž 17:45 10. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský judista Teddy Riner | Foto: Gwendoline Le Goff | Zdroj: Reuters

„Bojím se, že je to špatně. Ne pro světové judo, ale pro nás ostatní v těžké váze, protože Rinerovi se muselo nesmírně ulevit. V judu se nikdy nestalo, aby někdo skoro deset let neprohrál, a před olympiádou to pro něj bude obrovská motivace, aby makal ještě víc než doteď. Bojím se, že na olympiádě to bude úplně jiný Riner,“ vysvětlil Radiožurnálu Lukáš Krpálek, který se s Rinerem pravděpodobně na olympijských hrách v Tokiu utká.

První porážku Teddyho Rinera po téměř deseti letech sledoval v pařížské hale Bercy i Lukáš Krpálek. Více v příspěvku Petra Kadeřábka

I proto přijel na Grand Slam do Paříže, přestože se kvůli tréninkovému manku nepral. Chtěl vidět více než dvoumetrového a 150 kilogramů vážícího Rinera v akci. Jenže on hned ve druhém zápase skončil na lopatkách, navíc před domácím publikem.

„Celá hala najednou ztichla, všech těch patnáct tisíc diváků. Vytáhli telefony a začali všechno nahrávat, bylo zajímavé to sledovat. Sám jsem tomu nemohl uvěřit. Když někdo skoro deset let neprohraje a pak to přijde, to se zapíše do historie,“ řekl český olympijský vítěz.

I Krpálek má se souboji s Rinerem své zkušenosti, ve dvou soutěžních zápasech s ním těsně prohrál. Ještě když se pral v hmotnostní kategorii do 100 kilogramů, několikrát proti sobě nastoupili i v tréninku a tam ho český šampión dokázal několikrát hodit. Tedy udělat techniku, která by v soutěži znamenala vítězství.

„To byl i důvod, proč jsem do této váhové kategorie šel. Vím, že se porazit dá, a chtěl jsem to zkusit. Dvakrát se mi to nepovedlo, to ale neznamená, že to nevyjde na třetí pokus. Dám do toho příště tisíc procent, bude mít těžké, aby znovu vyhrál,“ slibuje Lukáš Krpálek.