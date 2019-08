‚Být tady je čest.‘ Čeští judisté se v japonském Tokiu připravují na mistrovství

Prát se o světové tituly v Japonsku - to je pro judisty něco podobného jako pro fotbalisty hrát šampionát v Brazílii nebo pro hokejisty v Kanadě. A právě tato možnost se letos českým judistům naskytla, o titul mohou po devíti letech zabojovat v japonském Tokiu. V zemi, která světu tenhle sport dala a je pro ni národním sportem. Tokio 14:43 24. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pulkrábek | Foto: IJF

„Myslím si, že to bude mega akce, taková generálka na olympiádu. Osobně se hrozně těším,“ popisuje své pocity trenér Pavel Petřikov starší. Startu světového šampionátu se nemůže dočkat.

Navíc už za rok se na stejném místě bude bojovat o olympijské medaile.

Judo šampionát v Tokiu - cestování

Judisté z celého světa tak do Japonska jezdí a hned několikrát za sezónu, aby se co nejlépe připravili na vrchol kariéry. Přitom třeba pro české reprezentanty to znamená překonat vzdálenost 10 tisíc kilometrů. „Je to dálka,“ připouští reprezentant David Pulkrábek.

Stěžovat si ale on ani ostatní judisté současné generace nemůžou. Do Japonska se jezdilo trénovat i třeba před třiceti lety, to ovšem bylo jiné cestování.

„Nasedli jsme do letadla v Praze, přistáli v Moskvě, z Moskvy jsme přeletěli na další místo, odtud přes noc vlakem do Nachodky (přístav v Rusku). A pak jsme dva a půl dne pluli lodí do Jokohamy,“ popisuje Petřikov až pětidenní cestu, kterou dřív museli judisté do Mekky svého sportu absolvovat.

Teď i on se svými svěřenci přeletěl půl světa za necelý den a bude sledovat boje i světové tituly.

Jako první z Čechů nastoupí právě Pulkrábek. „Japonsko je kolébkou juda, být tady je asi velký sen každého sportovce. Prát se na akcích, jako je mistrovství světa, je velká čest. Zítra je můj velký den. Těším se, už aby to bylo,“ říká.

Hmotnostní kategorie do 60 kilogramů, kde Pulkrábek startuje, začne na japonském tatami ve čtyři hodiny ráno českého času. Fandit českému závodníkovi bude zbytek týmu, včetně olympijského vítěze Lukáše Krpálka, kterého boj o světové medaile čeká až v sobotu 31. srpna.