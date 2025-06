Zachová na světovém šampionátu v judu o medaili nezabojuje. Úřadující mistryně Evropy končí v 1. kole

Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová vypadla na mistrovství světa hned v 1. kole kategorie do 63 kilogramů. Pětadvacetiletá česká reprezentantka prohrála s Korejkou Sin Če-won, 100. judistkou světového žebříčku. V prodloužení dostala třetí trest, čímž pro ni duel skončil. Budapešť 12:15 16. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judistka Renata Zachová na olympijských hrách v Paříži | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Zachová proti třiadvacetileté Korejce nepotvrdila pozici jasné favoritky, v rankingu je světovou desítkou. Ani jedna z judistek v základní době nebodovala a zápas dospěl do prodloužení. Obě dostaly dvakrát souběžně napomenutí, takže byly v nastavení pod hrozbou třetího trestu. To nakonec obdržela jako první Zachová a turnaj pro ni hned po prvním zápase skončil.

Na Korejku navzdory několika nadějným nástupům nenašla recept. „Ona se furt vytrhávala. Já jsem se pořádně nemohla chytit do svého úchopu. Přišlo mi, že ona určitě neměla víc techniky než já,“ litovala Zachová pro Radiožurnál Sport. Ani v častém boji na zemi se neprosadila. „Ona to tam dobře bránila. Bylo tam i jedno dobré škrcení, bohužel bylo nalevo a to není tak silné. Bohužel jsem toho nevyužila,“ řekla česká judistka.

Maximem Zachové na MS tak zůstává sedmé místo z roku 2022. Na dalších dvou šampionátech vypadla v prvním a ve druhém kole. „Nebudu říkat, že není zklamání, ale je to život. Měla jsem hodit,“ poznamenala.

V kategorii do 63 kilogramů se dnes představí ještě druhá česká reprezentantka Anna Skalská, která měla v prvním kole volný los. Mezi muži do 70 kilogramů se bude prát Jan Svoboda.