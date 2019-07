Jedna z nejtalentovanějších českých basketbalistek Reisingerová mění Gironu za Valencii

„Už se těším. Chybí mi to trénování, basket. Už se těším, až se zase vrátím zpátky,“ řekla Radiožurnálu Reisingerová. S týmem Girony vybojovala titul a stala se nejužitečnější hráčkou finálové série.

Už si vůbec uvědomila, co všechno se jí hned na začátku kariéry podařilo? „Asi pořád ne. Úplně ten top je, že jsem se vůbec seznámila s takovými hráčkami, které tam byly se mnou, a cíle byly splněné na úplně jiné úrovni, než všichni čekali,“ doplnila mladá basketbalistka.

Jedna velmi úspěšná etapa sportovního života Julie Reisingerové končí. Další začíná. „Jsou další cíle. Posunula jsem se o dům dál, nezůstávám ve stejném týmu, přecházím do Valencie, kde ten projekt do budoucna vypadá trochu vyšší, kam by to mohlo spět. Nakonec se Girona, můj starý klub, dostal do Euroligy, takže vlastně odcházím z Euroligy do Eurocupu, ale věřím v to, že to byl dobrý krok a že ničeho nelituji, protože si myslím, že Euroliga by byla ještě moc na pozici, kterou chci hrát já. Do Valencie odcházím jako možná základní pětka, takže doufám, že v budoucnu to bude vypadat lépe než v Gironě,“ dodala Reisinherová.

Jak je slyšet, jedenadvacetiletá Julia Reisingerová má všechno pěkně v hlavě srovnané. Nezapomíná ani na odpočinek a regeneraci. A v parných letních dnech také na ochlazení.

Pro vykoupání si nevybírá Otavu, která protéká Strakonicemi. „Vybírám si svůj vlastní rybník, takže nepotřebuji nikam chodit, ale cítím se tady doma. Mám tady rodinu, mám tady rodiče a babičku. Myslím si, že když sem jedu, tak si odpočinu a vždycky se uklidním od všech stresů, co se týkají Prahy, Španělska. Je to pro mě tady takové klidovější,“ řekla doma u rodičů jedna z nejtalentovanějších českých basketbalistek Julia Reisingerová.