Alaphilippe ukončil dlouhé čekání. Francouzský cyklista si v úniku dojel pro etapový vavřín na Giru

Dvojnásobný mistr světa z let 2020 a 2021 Alaphilippe se dlouhé měsíce trápil a vítězství se dočkal po téměř roce.

Jednatřicetiletý kolega Hirta a Josefa Černého ze stáje Soudal Quick-Step se stal 108. jezdcem, který dokázal vyhrát etapu na každé Grand Tour. Šest triumfů má z Tour de France a jedno vítězství z Vuelty.

