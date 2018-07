Polák Andrzej Bargiel sjel jako první na lyžích K2, překonat musel i svah se sklonem 50 stupňů

K2 je vysoká 8611 metrů a Bargiel sjížděl k její patě, kde končí sníh a led. Cesta mu celkem zabrala sedm hodin a na hodinu se musel zastavit, protože se hora zahalila do mraků a nebylo vidět na víc než několik metrů. Po celou dobu byl ve stálém kontaktu se základním táborem.

Tomu říkal, že je mu dobře, že lyže nasadil hned po dosažení vrcholu, že se v takové výšce nedá čekat moc dlouho. Přeci jenom si musel počkat, než se rozplyne mlha. Po sedmi hodinách už byl pod hranicí, kde končí sníh a pěšky se dostal do základního tábora.

Andrzej Bargiel z podtatranského Zakopaného je první člověk, který sjel na lyžích až z vrcholu K2. Že to byl výborný výkon, ocenil i český horolezec Marek Holeček, který se právě chystá zdolat pákistánskou horu Nanga Parbat.

„Chtěl bych mu pogratulovat k výkonu, za druhé bych mu chtěl gratulovat k tomu, že to byl úspěšný sjezd, protože když se o to pokoušeli jeho předchůdci, tak to nedopadlo dobře. Doufám tedy, že ta šňůra tragédií už skončila,“ řekl Holeček pro Radiožurnál.

Andrzej Bargiel při sjezdu z K2 | Foto: Marek Ogień | Zdroj: Red Bull Content Pool

Sjezd z K2 je nebezpečný, protože jde většinou o příkrý svah, který má někdy sklon až 50 stupňů. Celý povrch není pokrytý jenom prašanem, ale také ledovými plotnami. Andrzej Bargiel přiznal, že někde se musel přidržovat i jisticích lan.

Loňský pokus Bargielovi nevyšel kvůli počasí, protože nebylo vidět natolik, aby mohl sjet. Polák se nepouštěl do podobného kousku poprvé, před několika sjel stejným způsobem nepálskou horu Manaslu.

Zajímavé na celé expedici je i to, že je dokonale zdokumentovaná. Andrzejův bratr Bartek sledoval cestu pomocí dronu, který se ale na vrcholu vybil a alpinista jej musel svézt na zádech.