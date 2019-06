‚Že jsem vyhrála? To fakt nechápu.‘ Kajakářka Amálie Hilgertová je mistryní Evropy ve vodním slalomu

„Že jsem vyhrála? To fakt nechápu, jak se to povedlo, nějak mi to ještě nedochází. Snad jsem jen udělala všechno, co se dalo, a tak, jak jsem chtěla a měla udělat. Všechno šlo tak, jak jsem doufala. Je to pro mě určitě největší úspěch,“ prohlásila v tiskové zprávě překvapivá vítězka, která oproti semifinále zrychlila o téměř osm vteřin.

Jednadvacetiletá Hilgertová, někdejší juniorská mistryně světa a neteř dvojnásobné olympijské vítězky Štěpánky Hilgertové, byla v sobotním finálovém bloku ME jedinou českou zástupkyní. Kateřina Kudějová i Veronika Vojtová vypadly v semifinále a neuspěl ani kanoista Lukáš Rohan.

Hilgertová prošla do finále z osmého místa, mezi brankami pak předvedla bezchybnou jízdu a její čas 104,95 už nikdo nepřekonal. Porazit ji nedokázala Franklinová ani obhájkyně loňského titulu z Prahy Němka Ricarda Funková, která sice byla rychlejší, ale od rozhodčích dostala penalizaci 50 sekund za neprojetou branku.

Z kvalifikace až druhou jízdou

Přitom začátek šampionátu české slalomářce příliš nevyšel. Ve čtvrteční kvalifikaci musela Hilgertová absolvovat druhou jízdu, neboť v té úvodní se mezi 15 přímo postupujících nevešla. V pátek zůstala s hlídkou těsně pod medailovými stupni, ale první velké seniorské finále jí pak vyšlo nad očekávání a ještě v lodi mohla svěřenkyně Michala Buchtela nadšeně přijímat gratulace.

Jméno Hilgertová se na soupis medailistek z ME vrátilo po 11 letech. Štěpánka Hilgertová získala sedm evropských medailí, tou poslední bylo zlato v roce 2008 v Krakově.

Finále kanoistů bylo bez českého zastoupení: Rohan skončil v semifinále osmnáctý a Tomáš Rak s Vojtěchem Hegerem vypadli už ve čtvrteční kvalifikaci. Na trůn pro mistra Evropy se po čtyřech letech vrátil Slovinec Benjamin Savšek, druhý byl se ztrátou 79 setin sekundy Martin Thomas z Francie.

V neděli bude ve Francii usilovat o postup do finále trio kajakářů Jiří Prskavec, Vít Přindiš a Vavřinec Hradilek, kteří v pátek suverénně ovládli závod hlídek. V semifinále pojedou i dvě české kanoistky Tereza Fišerová a Eva Říhová.

2019 ECA Canoe Slalom European Championships, Pau, France: final K1W, unofficial. pic.twitter.com/kObMnFMt7o — Canoe Europe (@CanoeEurope) June 1, 2019