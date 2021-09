Jsem spíš kritik, říká Rohan o kajak krosu. Kvalifikace nové olympijské disciplíny čeká i Prskavce

Na mistrovství světa vodních slalomářů v Bratislavě se v pátek pojede kvalifikace kajak krosu. To je nejnovější olympijská disciplína, která má být atraktivní pro fanoušky. Češi v ní patří mezi elitu – Vavřinec Hradilek se stal prvním mistrem světa, Vít Přindiš letos ovládl evropský šampionát. Kromě nich ale poprvé nastoupí i Jiří Prskavec s Lukášem Rohanem, kteří přitom nejsou velkými příznivci téhle novinky. Bratislava 7:32 24. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Rohan | Foto: Ivana Roháčková

Mistrovství světa vodních slalomářů v Bratislavě zažije dnes velkou premiéru. Olympijský vítěz Jiří Prskavec si poprvé zkusí novou olympijskou disciplínu kajak kros.

„Jsem spíš takový kritik té disciplíny a nelíbí se mi to. Ale zase si myslím, že když člověk něco kritizuje, tak by to měl nejdřív vyzkoušet a něco o tom vědět, a i to je důvod, proč do toho chci jít,“ vysvětluje Lukáš Rohan, kterému se nelíbí, že toho kajak kros podle něj nemá moc společného s vodním slalomem, nebo to, že na olympijských hrách sebral dvě zavedenější disciplíny rychlostním kanoistům.

Kajak kros V jedné jízdě soutěží 3 až 5 závodníků na kajacích o postup do dalšího kola. Vítězem je ten, kdo projede cílem jako první.

To Jiří Prskavec se na novinku rád dívá, ale závodit v ní ho nikdy moc nelákalo, protože se svou drobnější postavou není zrovna typem do strkanic.

„Já prostě ten kontakt fakt nemusím a to je celý. Není to pro mě, nejsem to já,“ říká s úsměvem olympijský vítěz z Tokia.

Tak proč se tedy postaví na start mistrovství světa?

Protože ještě nejsou známá kvalifikační kritéria na příští olympijské hry v Paříži. Může se stát, že aby Jiří Prskavec mohl obhajovat zlato ve slalomu, bude muset něco předvést i v kajakkrosu, protože dost možná se nominuje jen jeden český kajakář na obě disciplíny dohromady.

„V tu chvíli mi tak trochu nic jiného nezbývá, než s tím začít a vyzkoušet si to,“ dodává ještě Rohan.

První test přijde na MS, ale asi ne se vším všudy, protože v kvalifikaci ještě závodí každý sám na čas a do hlavní kontaktní soutěže může projít jen nejrychlejší z českých slalomářů.