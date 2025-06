Je to hnus a bolí to, říká kajakář Dostál po závodě na pět kilometrů. S osmým místem je spokojený

Je zvyklý jezdit kilometr a dost mu vyhovuje i poloviční trať. Kajakář Josef Dostál na domácím evropském šampionátu v Račicích ale nastoupil i do úplně posledního závodu soutěžního víkendu. V lodi seděl přes dvacet minut na trati na pět kilometrů. Račice 7:50 23. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český kajakář Josef Dostál v závodě na pět kilometrů na mistrovství Evropy v Račicích | Foto: Michal Beránek | Zdroj: CNC / Profimedia

„Ne, nikdy. Nepůjdu do toho nikdy, protože to bylo strašný. Je to hnus a bolí to. A za týden vám znovu řeknu, že jsem se mýlil,“ dušoval se po pětikilometrovém závodě kajakář Josef Dostál.

To už stál v ochlazovací vestě a s namočeným šátkem své partnerky na hlavě. Z mola přišel nejen unavený, ale jak sám říkal, spíš uvařený. V Račících bylo ke třiceti stupňům a jasno. Před třemi lety v Mnichově na pětikilometrové trati startoval, ale u toho v podstatě zůstalo, po pár záběrech zlomil pádlo. Teď v Račicích vytrpěl závod až do konce.

„Repete premiéry, to bylo dobrý. Osmé místo, tak žádný zázrak, žádná ostuda. Víc jsem od sebe nečekal a říkal jsem si v průběhu závodu, takové šesté by bylo krásné. Ale pak mi strašně došlo a poslední tři kola jsem se trápil,“ popsal český kajakář. A jak sám přiznává, těžké to bylo nejen pro tělo, ale i pro hlavu.

„Říkal jsem si to hlavně celý den předtím. Závodní adrenalin z toho včerejška už byl fuč, kdy jsem postoupil dvě tratě na sto procent, prostě na dnešku to bylo znát,“ uvedl Dostál.

„Kdybych to jel jako jediný závod na mistrovství Evropy, tak si troufám říct, že bych asi byl čerstvější, zajel bych líp. Ale s ohledem na to, že to není olympijská disciplína a snad nikdy v dohledné dob, nebude, kdy ještě budu závodit já, tak se na to nebudu soustředit,“ slibuje.

A tak je pro českého kajakáře téma jasné. Žádných pět kilometrů, ale pěkně kilometr a pětisetmetrová trat. Třeba už na konci srpna na mistrovství světa v italském Miláně.