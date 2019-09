‚Trochu mi tekly slzy.‘ Prskavec slavil druhý titul mistra světa s přítelkyní, malým synem i rodiči

Byl poslední českou nadějí. Kdyby Jiří Prskavec neuspěl, odjížděli by vodní slalomáři z mistrovství světa bez medaile v olympijské kategorii. Šestadvacetiletý kajakář očekávání ustál a podruhé v kariéře získal na světovém šampionátu zlato. Jedním z prvních gratulantů byl ve španělském Seu reportér Radiožurnálu Jan Suchan. Rozhovor Seu d'Urgell (Španělsko) 15:18 29. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec s rodinou | Zdroj: kanoe.cz

Máte vlhké oči. Je to od vody z kanálu nebo od slz?

Byly to slzičky, když sem za mnou přiběhl táta a předtím ještě Terezka s malým, to prostě nešlo udržet. Radost je obrovská, rodinná podpora také. Trochu mi slzy tekly.

Je to právě proto pro vás speciálnější titul a zlato než to, které jste získal před čtyřmi lety?

Určitě. Terka navíc teď jasně vidí, že mi nepřináší smůlu. Stěžovala si, že jsem nikdy nevyhrál, když byla se mnou na závodech, tak teď vidí, že jsem mistr světa a ona tu byla. Je to to nejvíc, co mi může pomoct.

Takže teď budete přítelkyni a malého syna vozit na všechny závody?

Doufám, že jo. Pokud se mnou budou chtít, tak je rozhodně rád vozit budu.

Do finále jste nastupoval jako vítěz semifinále, jako ten vůbec poslední. Tušil jste, že skoro všichni před vámi chybovali?

Vůbec jsem neslyšel žádné časy, soustředil jsem se jen na sebe a jsem strašně rád, že jsem dokázal předvést, jestli ne lepší, tak stejnou jízdu jako v semifinále a klaplo mi to na vítězství.

Máte rád nastupovat jako poslední, když je veškerá tíha a pozornost upřená na vás?

Těžko říct. Na mistrovství světa jsem byl v této pozici poprvé, ale je pravda, že na mistrovství světa do 23 let v Brazílii jsem nastupoval ze stejné pozice a také jsem zvítězil. Možná to není tak špatné.

Kolik místa na cenné kovy ještě doma máte?

Určitě se tam něco najde.

Takže příští rok na olympijských hrách?

Uvidíme, nominace teprve začala a rozhodně ještě není nic rozhodnuto.