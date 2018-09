Čeští kajakáři se chystají na mistrovství světa, chtějí na něm navázat na svou vítěznou sérii

Váží hodně přes deset kilo a vodní slalomář Ondřej Tunka má už před odletem na mistrovství světa plná zavazadla. Putovní trofej pro světového šampiona tak její obhájce nechává před cestou do Brazílie doma, a to i kvůli přímluvě reprezentačních kolegů kajakářů. Praha 20:42 11. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Tunka | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Pořád platí, že bych si ji rád nechal, ale do Brazílie ji nepovezu, jsem se rozhodl, protože je strašně těžká,“ popisuje Ondřej Tunka.

„Pořád platí, že bych si ji rád nechal, ale do Brazílie ji nepovezu, jsem se rozhodl, protože je strašně těžká," popisuje Ondřej Tunka.

„On se mě ptal, jestli to má vzít s sebou. Má to asi dvacet kilo, takže nevím, co by s tím dělal v letadle. Navíc zlato zůstane v Evropě, tak to pak může poslat poštou,“ doplňuje se smíchem svého kolegu Vít Přindiš.

Společně s vicemistrem světa z Pau Vítem Přindišem se balení Ondřeji Tunkovi snažil ulehčit i Jiří Prskavec, vítěz předchozího šampionátu.

„S Vítkem jsme mu říkali, ať ji nechá v Evropě. Já jsem mu ji předával a také jsem ji do Pau vezl. Tak doufám, že to tímhle nezakřikneme. Věřím, že při momentální formě českých kajakářů je velká šance, že zůstane doma,“ dodává Jiří Prskavec.

O což by se Jiří Prskavec nejradši postaral sám. A má proč si věřit. O víkendu ve Španělsku poprvé v kariéře ovládl celkové hodnocení Světového poháru, a i když ani jeden ze závodů nevyhrál, nejhůře byl čtvrtý.

„Sezona už je v tuhle chvíli úspěšná, a i kdybych skončil čtyřicátý na mistrovství světa, tak nebudu nespokojený. Chci tam ale uspět, zvlášť když se mi to loni nepovedlo,“ doufá v úspěch Prskavec.

A na klidu 25letému kajakáři přidalo i to, že si v neděli při finále Světového poháru mohl konečně odpustit přičítání trestných sekund kvůli nečistým jízdám.

„Mě teď pořád mrzely ty šťouchy ve finále, které jsem měl. Teď poprvé od olympiády jsem sjel celý závod čistě. Za to jsem hodně rád, že se mi kvalifikace, semifinále a finále se mi povedlo zajet čistě,“ usmívá se Prskavec před středečním odletem na světový šampionát.

Dosedne v Riu de Janieru, kde tamní kanál dobře zná. Před dvěma roky si na něm vyjel bronzovou medaili z olympijských her.