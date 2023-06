Předvedli jsme, že jsme nejlepší na světě, těšilo stříbrného Přindiše, který nestačil jen na Prskavce

I v dešti dorazilo na Světový pohár vodních slalomářů do pražské Troji spoustu fanoušků a ti čeští nemuseli litovat. Kajakářské finále totiž ovládli Jiří Prskavec s Vítem Přindišem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslěchněte si, co říkali Jiří Prskavec a Vít Přindiš po pátečních závodech Světového poháru v Praze

„Je to nádherné a člověk ocení, když tady začíná pršet, sejdou se tu davy lidí a zatleskají nám. Je to hrozně pěkné ocenění toho, co jsme tu s Vítkem dokázali a myslím, že jsme to vyhecovali do poslední jízdy. Byl to krásný závod,“ pochvaloval pro Radiožurnál Sport si Jiří Prskavec, který startoval ve finále jako poslední, a proto už bylo jasné, že zlato zůstane v Česku. V tu chvíli totiž vedl nakonec stříbrný Vít Přindiš.

„Když stál už jenom Jířa na startu a já věděl, že už mám nejhůře stříbrnou medaili a navíc vyhraje Čech, tak to bylo super. Pro mě je důležitá odměna, že jsme předvedli, že my kajakáři jsme tu nejlepší na světě a hlavně doma umíme jezdit dobře,“ komentoval úspěch českých závodníků Přindiš.

Prskavec s Přindišem jsou sice podle světového žebříčku dva nejlepší kajakáři planety, ale startovat v téhle disciplíně příští rok na olympiádě v Paříži bude moct maximálně jeden z nich.

Teď do českého nominačního souboje za medaili z Troji získali oba první bod. „Je to zajímavé, ani mě to nenapadlo. Ta cesta je hrozně složitá a je to jeden bod z mnoha, co bychom museli získat a k tomu se pojí hlavně úspěch na mistrovství světa. Je to samozřejmě skvělý začátek,“ říká Vít Přindiš po stříbru z domácího Světového poháru, na kterém ho porazil jen Jiří Prskavec. Mezi kajakářkami skončila Amálie Hilgertová čtvrtá.