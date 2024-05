Kajakářka Paloudová vybojovala v Maďarsku stříbro na kilometru. Kanoistka Malíková dojela třetí

Kajakářka Anežka Paloudová skončila na Světovém poháru v Szegedu druhá na kilometru. Po stříbru ze Sibiře v roce 2021 získala druhou medaili v tomto seriálu. Kanoistka Martina Malíková obsadila na rovněž neolympijském kilometru třetí příčku. Szeged (Maďarsko) 11:40 11. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kajakářka Paloudová byla na SP v Segedínu druhá na kilometru | Zdroj: Profimedia

Paloudová navázala na úspěch z dodatečné olympijské kvalifikace, v níž se na pětistovce ve čtvrtek dostala na hry do Paříže. Na kilometru nestačila jen na Australanku Alyce Woodovou.

Pětadvacetiletá Češka startovala vedle australské favoritky, která hned od začátku vyrazila dopředu. Naopak Paloudová v úvodu ztrácela, ale vyvezla se na soupeřčině vlně.

„Neměla jsem prvoplánově připraveno, že pojedu z vlny. Ale když jsem viděla, jak soupeřky odstartovaly, tak jsem věděla, že se s nimi neudržím. Že buď pojedu kousek za nimi, nebo ten kousek ještě o trošku prodloužím, zkusím si sednout na vlnu a pak to vyfinišovat,“ řekla Paloudová v nahrávce pro média.

Dlouho vlnu hledala a nejelo se jí dobře. Našla ji až kolem poloviny závodu, kdy se blížil finiš. „Věřila jsem, že jsem nějaké síly pošetřila a do toho finiše to zvládnu. Nakonec se to podařilo, takže jsem nadšená,“ doplnila.

Malíková využila méně početného startovní pole. Na kilometr se přihlásilo jen pět kanoistek, takže se jelo rovnou finále. Čtyřiadvacetiletá Malíková z toho vytěžila první medaili ve Světovém poháru.

„Je to super. Mně to nedochází, teď jsem hrozně unavená. Bylo to strašné,“ uvedla. Těšila se na medailový ceremoniál. „Je to úplně první medaile z nějaké mezinárodní soutěže, takže jsem ráda, že to konečně padlo. Čekala jsem, že to padne, ale že to fakt padlo, to je neskutečné,“ radovala se.

V závodě kanoistek na kilometru byla i další česká reprezentantka Klára Studničková, jež obsadila pátou příčku. Druhý finálový blok dnes v Szegedu začne ve 14.00 hodin.

